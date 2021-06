“VIVO SOTTO SCORTA DA UN ANNO, MA NON HO PAURA” – MASSIMO GILETTI SI RACCONTA A “OGGI” E MANDA UN PIZZINO A COLLEGHI & CO.: “È UN’ESPERIENZA CHE TI CAMBIA DENTRO. MI ADDOLORA LA QUASI TOTALE MANCANZA DI SOLIDARIETÀ CHE HO AVVERTITO INTORNO A ME E MI INDIGNA CHE ABBIA DOVUTO SCOPRIRE DAI GIORNALI DI ESSERE FINITO NEL MIRINO DEI CLAN…” – “HO PERSO MIO PADRE. MIA MADRE NON STA BENE. È UNA STAGIONE NELLA QUALE COMINCI AD AVVERTIRE IL PESO DEI DISTACCHI”

«Vivo da un anno sotto scorta, per le minacce di morte della mafia. È un’esperienza che ti cambia dentro. E non in meglio. Non è paura. È una sensazione di malessere più sottile. Mi addolora la quasi totale mancanza di solidarietà che ho avvertito intorno a me. E mi indigna che abbia dovuto scoprire dai giornali di essere finito nel mirino dei clan per la mia battaglia contro le scarcerazioni dei boss», spiega Massimo Giletti in un’intervista a OGGI, in edicola da domani.

Giletti parla del suo Speciale sulla mafia in onda su La7 giovedì 10 giugno dove ha trattato il tema della trattativa Stato-mafia: «un viaggio rabbrividente nei luoghi dove ancora troppe verità sono nascoste».

E per il conduttore è tempo di bilanci esistenziali: «Ho perso mio padre. Mia madre non sta per niente bene. Con lei avevo un dialogo costante, che ormai non c’è più. È una stagione nella quale cominci ad avvertire il peso dei distacchi. Vorrei frenare con il lavoro. Rifiatare. E concentrarmi sull’amore».

