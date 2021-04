“VOGLIAMO LAVORARE O MORIREMO DI FAME”. ALTA TENSIONE A MONTECITORIO TRA MIGLIAIA DI RISTORATORI E LE FORZE DELL’ORDINE. TAFFERUGLI DAVANTI AL PARLAMENTO - DOPO UN ANNO DI CHIUSURE, ZONE ROSSE E COPRIFUOCO, I MANIFESTANTI, AI QUALI SI E’ UNITO ANCHE VITTORIO SGARBI, CHIEDONO DI POTER TORNARE AD APRIRE I LORO LOCALI… - VIDEO

Da ilmessaggero.it

Roma, in migliaia stanno manifestando davanti a Montecitorio, tutti gestori del comparto ricettivo ed enogastronomico, titolari delle tipiche fraschette di Ariccia, delle trattorie, ristoranti dei Castelli Romani, di Roma e provincia e anche da altre parti della regione Lazio e d'Italia.

Al grido di "Vogliamo Lavorare o Moriremo di Fame " con striscioni, megafoni e cartelli, chiedono di poter tornare ad aprire i loro locali dopo oltre un Anno di chiusure continue in zona rossa e arancione. Aderiscono alla protesta di piazza anche molte associazioni di categoria come il Mio (Movimento Italiano Ospitalità) e l'Afa (Associazione Fraschette Ariccia), domani in tanti per far sentire il loro grido di disperazione apriranno anche le loro attività .

"Ormai siamo allo stremo delle forze, noi, le nostre famiglie, i nostri lavoranti, a breve non avremo nemmeno un euro in tasca, saremo costretti a chiudere per sempre e mandare a casa migliaia di lavoratori ", ha detto uno dei rappresentanti dei ristoratori e dei fraschettari.

Anche l'onorevole Vittorio Sgarbi, è sceso in strada dal Parlamento e sta manifestando con la grande folla in piazza Montecitorio. A centinaia sono partiti con pullman organizzati per raggiungere la sede del Governo e protestare contro i continui lockdown che li costringono a chiudere le serrande.

