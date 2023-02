“VOGLIAMO LA PACE MA NON A TUTTI I COSTI” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO, DMYTRO KULEBA, ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA DI MONACO FA CAPIRE CHE LA GUERRA DURERÀ ANCORA A LUNGO: “ALLA FINE RICEVEREMO I CACCIA. È QUESTIONE DI TEMPO” – MA IL CONSENSO OCCIDENTALE ALLA CAUSA UCRAINA STA SCEMANDO: SECONDO UN SONDAGGIO DI “TERMOMETRO POLITICO”, LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI CONDIVIDE LE DICHIARAZIONI DI BERLUSCONI CONTRO ZELENSKY E IL 40% NON VUOLE DARE PIÙ ARMI…

(ANSA) - "Abbiamo inizato qui una importante settimana. Noi stiamo combattendo sul terreno ma vogliamo anche la pace. Non una pace a tutti i costi però. Non ai costi degli ucraini. Non più Minsk. Non più linee di contatto. Abbiamo visto che queste cose non fermano la Russia". Lo ha detto Dmytro Kuleba a Monaco, in conferenza stampa.

(ANSA) - "L'Ucrina riceverà gli aerei. È una questione di tempo. Capiamo che serva tempo. E sono sicuro che la Gran Bretagna avrà un ruolo in questo". Lo ha detto Dmitro Kuleba a Monaco, sottolineando che la cosa imporyante è iniziare gli addestramenti il prima possibile.

(ANSA) - "Un anno fa ho incontrato persone che hanno detto non avremmo potuto resistere. Credete in noi, abbiate più fiducia in noi. E noi vinceremo. Nulla è impossibile. Ci sono molti esempi in cui paesi relativamente piccoli contro paesi più grandi. E noi non siamo piccoli se abbiamo il vostro appoggio". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba a Monaco in conferenza stampa.

(ANSA) - "Non credo che questa guerra diventerà uno di quei conflitti congelati. Credo che una parte vincerà e un'altra sarà sconfitta. E credo che l'Ucraina sconfiggerà la Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba, a Monaco in conferenza stampa.

"Ho incontrato a Monaco, a margine della riunione G7, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

La posizione del governo italiano a difesa dell'Ucraina e in favore di una pace giusta non è mai cambiata".

Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter, postando le foto del faccia a faccia con il collega ucraino.

SILVIO BERLUSCONI VLADIMIR PUTIN - MEME BY CARLI

Nonostante le polemiche suscitate, la maggioranza degli italiani condivide le recenti dichiarazioni di Berlusconi su Zelensky. Per il 40,6% infatti il presidente ucraino è responsabile o perlomeno corresponsabile della guerra e "per questo motivo bisognerebbe smetterla di inviare armi a Kiev". Un ulteriore 9,7% pur dando ragione al leader di Forza Italia, ritiene che abbia fatto male a fare questa esternazione "perché indebolisce l'Italia che in questo momento deve rimanere al fianco degli alleati della Nato".

A rigettare le parole di Berlusconi è il 32,7% secondo cui è stato Putin a volere la guerra e la sua aggressione è ingiustificabile, "per questo l'Ucraina va aiutata inviandole le armi". Un altro 13,5% si dice in disaccordo con l'ex premier anche se preferirebbe che fosse fermato l'invio di armi e venisse raggiunto un compromesso. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 febbraio 2023. […]

