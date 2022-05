Filippo Fiorini per “la Stampa”

FORLI - SUICIDIO DI UNA COPPIA DI ANZIANI

Mistica new age, profezie sulla fine del mondo e la convinzione di poter raggiungere un luogo migliore dopo la morte: sembrerebbe proprio questo il cocktail ideologico che ha portato una coppia di pensionati romani, ex dipendenti del Senato della Repubblica e seguaci della cosiddetta filosofia Ramtha, ad acquistare una seconda casa sull'Appennino forlivese, prepararla per resistere all'apocalisse e farla diventare il teatro del loro suicidio.

Paolo Neri, classe '55, e la moglie Stefania Platania, del '57, sono stati trovati senza vita sabato sera nel letto della loro residenza di Spinello, comune di Santa Sofia. Accanto, avevano lasciato un post-it con alcune parole di commiato indirizzate ai figli, che recitano: «Vogliamo trovare altrove la nostra pace e la nostra libertà».

Il gesto estremo, compiuto con due diverse pistole, che ognuno dei coniugi ha usato contro se stesso sparandosi al volto, è avvenuto in un momento imprecisato tra giovedì e venerdì scorso. Mercoledì avevano infatti incontrato degli amici, senza dare loro segnali preoccupanti, mentre gli esami medici sui corpi, realizzati nella notte di sabato, hanno stabilito che il decesso era avvenuto da più di 24 ore.

A dare l'allarme è stato uno dei figli, che non riusciva a raggiungerli telefonicamente. I carabinieri hanno quindi chiesto l'aiuto dei Vigili del fuoco per poter forzare l'ingresso della loro villetta, trovandoli quando ormai non c'era più nulla da fare.

L'abitazione è situata in una località remota, ma circondata da altre case indipendenti. Fa parte di un piccolo sistema di villette-bunker, costruite a Spinello dai seguaci italiani del Ramtha. All'apparenza solo accoglienti residenze per la villeggiatura, questi edifici sono dotati di rifugi sotterranei, sistemi per l'autonomia elettrica ed idrica, scorte di cibo e legna.

Spinello diventò nel 2012 la località scelta da costoro che si definiscono «canalizzati», per preparsi alla data del 21 dicembre di quello stesso anno, indicata da alcuni interpreti della cultura Maya come il giorno dell'apocalisse. Nessuna congiunzione astrale eccezionale su questo cielo romagnolo, ma solo alcuni requisiti fondamentali. Spinello è lontana dalle coste (e la profezia Ramtha indica il mare come uno dei principali pericoli dell'Armageddon), è un posto tranquillo ed è dotata di un grande centro in disuso, dove si sarebbero potuti realizzare eventi pubblici: Sportilia, la sede del ritiro della Nazionale durante i Mondiali di Italia '90.

Quello che per esteso si chiama Scuola d'Illuminazione Ramtha, non è che uno dei tanti culti minori sorti negli Stati Uniti mettendo insieme concetti che comprendono l'elevazione spirituale, il contatto con la natura, l'ufologia, la reincarnazione e la parapsicologia. Fu fondato negli Anni Settanta da Judy Zebra Knight, donna di umili origini arricchitasi con apparizioni televisive nel ruolo di guru.

La Knight sostiene di essere in contatto con Ramtha, un guerriero vissuto migliaia di anni fa in un continente ipotetico sprofondato negli abissi, che manda profezie ai contemporanei attraverso di lei. Con i propri discorsi, la Knight si è guadagnata anche seguaci famosi, come Linda Evans (Kristle nella soap opera Dinasty) o Shirley MacLaine, Oscar come migliore attrice in Voglia di Tenerezza. Sempre nei suoi discorsi, sono stati però anche rilevati toni antisemiti, razzisti e omofobi da alcuni osservatori.

Per quanto riguarda il capitolo italiano della setta, il loro esordio avviene nell'agosto del '99, con un meeting presso Borgo Priolo, in provincia di Pavia, a cui avrebbero partecipato 300 persone. Da lì incomincia il proselitismo attraverso la Scuola di Illuminazione (oggi solo online) e i preparativi per il giorno del giudizio.

I residenti di Spinello dicono che i Ramtha del posto non socializzano e si vedono poco. Li quantificano in poche decine e aggiungono che Sportilia non è mai stata usata per realizzare loro eventi. Anche una carrellata sui social mostra numeri molto esigui di persone che nei rispettivi profili postano messaggi No Vax, filo Putin e sulle scie chimiche. I coniugi che si sono tolti la vita non avevano problemi economici e non soffrivano di malattie gravi, per questo le ipotesi investigative puntano il dito contro il culto, per cercare un motivo.

