“VOGLIO DISTRUGGERE IL VIRUS DELLA MENTALITÀ WOKE” - ELON MUSK TORNA ALL’ATTACCO DELLE IDEE DELLA SINISTRA RADICALE PARLANDO DEL FIGLIO XAVIER CHE HA CAMBIATO SESSO DIVENTANDO VIVIAN JENNA - PER L’IMPRENDITORE, LE IDEE WOKE SONO “L’ANTI SCIENZA, L’ANTI MERITO E L’ANTI UMANO IN GENERALE” - PARLANDO DI VIVIAN JENNA, MUSK SOSTIENE CHE SIA STATA TRAVIATA DALLE SCUOLE PROGRESSISTE DI LOS ANGELES: “E’ MARXISTA, PENSA CHE CHIUNQUE SIA RICCO SIA IL DIAVOLO. NON VUOLE PASSARE IL TEMPO CON ME” (LA RAGAZZA HA CAMBIATO COGNOME PER NON AVER NIENTE DA SPARTIRE CON IL PADRE)

Estratto dell’articolo di Michela Rovelli per il “Corriere della Sera”

ELON MUSK INTERVISTATO DA Jordan Peterson

[…] Elon Musk […] ha 11 figli. Ma non con tutti ha un rapporto disteso. In una lunga intervista […] l’imprenditore è tornato a parlare di Vivian Jenna. Nata come Xavier, all’età di 18 anni ha deciso di cambiare sesso e anche cognome: da Musk a Wilson, come la madre. Una decisione presa per rompere ogni relazione col padre. Musk ha dichiarato come «il figlio» — continua a riferirvisi al maschile — sia stato «ucciso dalla cultura woke», ovvero da quella che lui definisce la propaganda di estrema sinistra legata alle tematiche Lgbtq+.

vivian jenna wilson la figlia transgender di elon musk

Vivian Jenna è nata — come Xavier — nel 2004 in California dal primo matrimonio di Musk con l’attrice canadese Justine Wilson. […] Nel 2022 Vivian ha avviato le procedure per cambiare sesso, presentando anche un documento legale dove mette nero su bianco la volontà di allontanarsi dal padre […] Musk aggiunge che oggi per lui Xavier è come un «nome morto» (il termine dead name è usato dalla comunità transessuale per indicare proprio il nome abbandonato con la transizione) perché lo stesso figlio è come se fosse morto ai suoi occhi.

elon musk

L’imprenditore sostiene di essere stato «ingannato» per firmare i documenti necessari ai trattamenti medici per il cambio di sesso. «Non mi è stato spiegato che i bloccanti della pubertà sono in realtà solo farmaci per la sterilizzazione», racconta durante l’intervista con Peterson. E poi aggiunge: «Non avevo davvero capito cosa stava succedendo, c’era il Covid e molta confusione. E poi mi è stato anche detto che Xavier minacciava di suicidarsi». Musk assicura di voler combattere per «distruggere il virus della mentalità woke», anche sfruttando il social che ha acquistato e guida, X.

elon musk con justine wilson

Di virus della mentalità woke scrive anche Walter Isaacson nella biografia ufficiale di Musk uscita a settembre. Ne parla come «l’anti scienza, l’anti merito e l’anti umano in generale». Oggi Vivian Jenna ha anche idee politiche lontane da quelle del padre, che secondo Musk sono state causate dalla frequentazione di Crossroads, la scuola progressista di Los Angeles.

elon musk spara con un fucile barret calibro 50 1

Lui l’ha definita marxista: «Pensa che chiunque sia ricco sia il diavolo. Ho fatto molte avances, ma non vuole passare il tempo con me», dice nella biografia. L’allontanamento della figlia rappresenta comunque uno dei momenti più dolorosi della vita di Elon Musk, che lo paragona alla morte, a dieci settimane dalla nascita, del suo primo figlio Nevada.

