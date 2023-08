“VOGLIO DIVENTARE RICCO COME PAPERONE” – LA FILOSOFIA DI VITA DI MATTEO POLITI, IL 43ENNE CON LA TERZA MEDIA CHE SI SPACCIAVA PER CHIRURGO ESTETICO, ARRIVANDO A ESERCITARE A HONG KONG E IN ROMANIA: IERI È STATO ARRESTATO IN UN ALBERGO DI MARGHERA DOVE LAVORAVA, MA HA SEMPRE SOGNATO DI SFONDARE NELLO SPETTACOLO – PRIMA SI ERA CANDIDATO COME ASPIRANTE TRONISTA A “UOMINI E DONNE”, POI HA PRESO PARTE COME FIGURANTE A “CIAO DARWIN” E INFINE COME COMPARSA A “L’ARENA” DI GILETTI – POI, CON L'AIUTO DI UN FALSARIO, SI APPROPRIÒ DELL'IDENTITÀ DI UN MEDICO SALENTINO...

1. PRESO IL FINTO CHIRURGO: ERA IN UN ALBERGO A MARGHERA

È finita la fuga del falso chirurgo estetico che aveva ingannato pazienti e aziende sanitarie, in Italia e all’estero, per anni. Matteo Politi, 43 anni, aveva la terza media ma da 15 anni si spacciava per chirurgo estetico, ingannando aziende ma anche e soprattutto ricchi clienti stranieri, arrivando ad esercitare, senza nessun titolo, anche a Hong Kong e in Romania.

Proprio in Romania il suo caso era venuto alla ribalta, con la magistratura che dopo alcune denunce lo ha processato e condannato per truffa e ha emesso un mandato di arresto europeo. Politi, che nel frattempo aveva cambiato il suo nome in Luigi, era stato segnalato a Honk Kong o comunque in Oriente, invece è stato trovato ieri mattina a Marghera, vicino a Venezia, dove gli uomini del Nucleo investigativo dei Carabinieri lo hanno arrestato mentre si trovava in un albergo dove aveva trovato lavoro sotto falso nome.

Il mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria romena, prevede per il finto chirurgo una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione dopo la condanna definitiva in quel Paese per i reati di truffa e falsificazione di documenti. Eppure Politi, per anni, è sempre riuscito a farla franca. Nel nostro Paese e in giro per il mondo, il falso medico ha avuto in cura di centinaia di pazienti raccontando a tutti di essere un esperto in «cosmetic and aesthetic medicine».

Non solo, le sue capacità truffaldine gli hanno permesso di convincere delle sue capacità i dirigenti di ben sei strutture sanitarie in quattro diverse regioni. Nonostante fosse denunciato per esercizio abusivo della professione, non si era mai fermato, mettendo parzialmente nei guai anche un suo omonimo, lui però realmente medico e totalmente estraneo alla vicenda.

[…], dopo il blitz, è stato portato in carcere in attesa che venga sbrigate le procedure relative all’estradizione in Romania dove sconterà la sua condanna.

2. LE MILLE VITE DI MATTEO POLITI, IL CHIRURGO CON LA TERZA MEDIA: «FARÒ I SOLDI COME PAPERONE»

Laura Tedesco per www.corriere.it

«Matteo non ha mai fatto mistero di voler fare soldi senza fatica, diceva: “Voglio diventare ricco come Paperon de’ Paperoni”. A guadagnare uno stipendio di 800 euro al mese non ci pensava proprio. O meglio, 800 euro sì, ma in una sola serata... ».

Gli studi abbandonati

È una vicina di casa a sintetizzare così il «Politi-pensiero»: abita nella palazzina dove i carabinieri hanno arrestato il veneziano che per 15 anni è riuscito a operare come medico estetico in Europa, Cina e Usa senza essersi mai laureato, e lo sentiva «ripetere di non volere la vita di lavoro e fatica che hanno fatto i miei genitori».

In effetti, prima di reinventarsi «doctor Matteo Politi-Matthew Mode», il 43enne si è ritagliato altre cento-mille vite dall’unico comune denominatore: sfondare. E pensare che la sua primissima esperienza nel mondo del lavoro, dopo aver abbandonato anzitempo gli studi all’Itis di Mestre, lo vide impegnato in carrozzeria.

Ma nei suoi sogni c’era la tv: il giovane e capellone (all’epoca aveva una folta chioma lunga) Matteo era attratto dalle telecamere e partecipava a tutti i provini. Uomini e Donne, Ciao Darwin, L’Arena: nel 2006-2007 Politi, che è nato nel 1980, si è candidato come aspirante tronista alla trasmissione di Maria De Filippi, ha preso parte come figurante allo show di Paolo Bonolis, ha partecipato come comparsa al programma di Massimo Giletti. Puntava già a diventare famoso, ma la grande occasione non arrivò dalla televisione. Allora il tenace Politi non si demoralizzò e si concentrò sull’altra sua grande aspirazione: diventare medico.

[…] riuscì con l’aiuto di un falsario ad appropriarsi dell’identità di un medico salentino dal nome quasi identico, Matteo Vincenzo Politi. Iniziò così la vita di «dottore»: nel 2009 aprì un centro estetico a Verona dove effettuava iniezioni di botulino e acido ialuronico, tramite una cooperativa riuscì anche a lavorare in alcuni ospedali del Nord Italia, tra cui Bussolengo e Isola della Scala nel Veronese. Nel 2010 fu scoperto dopo la denuncia di una vigilessa e patteggiò a Verona 16 mesi per truffa con pena sospesa […]

Dopo i guai veronesi si persero (ufficialmente) le sue notizie fino al 2018, ma lui nel frattempo si era reinventato un’altra delle sue tante vite: altra nazione, altro nome. Lo ritroviamo infatti a Bucarest, nuovamente con il camice di medico estetico, stavolta come «doctor Matthew Mode».

[…] quando nel 2019 lo arrestarono dopo aver scoperto che non era un vero medico, Politi collaborava con 4 cliniche private nella capitale romena dov’era considerato uno specialista nelle plastiche al seno. […] «Era solo molto lento -osservarono le infermiere al processo -. Per sostituire una protesi basta un’ora, lui ne impiegava quattro..».

[…] Prima di essere condannato, ha fatto il presentatore, inciso un singolo, organizzato raccolte fondi per bambini disabili. Ultimamente faceva tutorial, dava consigli come influencer nei social, stava perfino girando un «film sulla mia vita». Fino al mandato d’arresto e alla (falsa) «fuga»... nella sua casa a Marghera.