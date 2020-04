“VOI NON AVETE VISTO QUELLO CHE E SUCCESSO DENTRO L’AMBULATORIO” – A “LA ZANZARA” PARLA IL MEDICO RIPRESO MENTRE PICCHIA UN PAZIENTE DISABILE APPENA USCITO DAL SUO STUDIO A CALIMERA (LECCE): “NON VOLEVA USCIRE DALL’AMBULATORIO, NON MI FACEVA PARLARE. QUANDO SPACCANO LA TESTA AI MEDICI VOI FATE DUE RIGHE” – POI IL PENTIMENTO: “MI VERGOGNO, HO 58 ANNI E NON POSSO ANDARE IN PENSIONE…” – VIDEO

Da “la Zanzara - Radio 24”

medico picchia anziano a calimera lecce 4

A La Zanzara su Radio 24 parla Vincenzo Refolo, 58 anni, il medico-picchiatore di Calimera, in provincia di Lecce, immortalato in un video nel quale colpisce al volto e con alcuni calci un paziente appena uscito dal suo studio. Attualmente Refolo, che è medico di medicina generale, si trova agli arresti domiciliari.

“Voi – dice Refolo - non avete visto quello che è successo nell’ambulatorio. Sono stato aggredito io. Ha tirato in aria due sedie, togliendo l’intonaco. Poi io l’ho accompagnato vicino alla porta. E comunque sto saltando tanti passaggi. Questo è mio paziente solo da sette giorni, dal 30 marzo”. Cosa è successo in questo periodo?: “Il 30 marzo è venuto dicendo che era caduto tre, quattro mesi fa. Ed è stato 45 minuti in ambulatorio. Non può nemmeno stare in ambulatorio per il fatto del coronavirus.

L’ho fatto accomodare perché lamentava dei dolori in seguito ad una caduta. Diceva di essere stato rovinato dal suo medico E’ venuto dunque il 30 marzo e gli ho prescritto una visita ortopedica non urgente. Poi pochi giorni dopo si è presentato…”.

E che è successo?: “E’ una persona che non ti fa parlare. Era violento, mica sono impazzito. Io non ho mai alzato una mano su nessuno. Ha sbattuto queste sedie, l’ho accompagnato alla porta, gli ho detto guarda, trova un altro medico. Io sono una persona pacifica, tanti anni fa sono stato il principale accusatore di don Cesare Lodeserto…”. Ok, ma torniamo al fatto. Se le cose sono andate come dici perché non hai chiamato la polizia?: “L’ha chiamata un paziente che aspettava dietro a lui. Ma non rispondevano. Alla fine sono venuti i carabinieri quando oramai era successo il fattaccio”.

Ma tu fuori gli dai uno schiaffo e calci: “Si, non posso negarlo e me ne rammarico. Ma Emiliano che parla di radiazione, si dovrebbe pulire la bocca. Ma stiamo scherzando? Ho subito una violenza dentro l’ambulatorio, mi ha dato tre stampellate. La sua stampella è di alluminio, quella lega leggera che mi ha fatto male”. Ma tu con uno schiaffone lo hai fatto cadere: “Calma, era caduto già da prima. Perché quando ha tolto la stampella, è caduto. La prima volta è caduto da solo”.

Questo comunque non è un comportamento da medico: “Sono d’accordo con voi. Ma non è che posso riavvolgere il nastro. Chi si riempie la bocca dicendo che gli altri medici lavorano, lavoro pure io quattordici ore al giorno”. Perché l’hai picchiato?: “Non lo so, non lo so. Ma voi siete prevenuti, voi non mi volete credere. Lui ha le borse sotto gli occhi perché penso che prenda degli anti coagulanti. Quando è caduto sul selciato, si è lacerata la pellicina di una persona anziana di 87 anni. Ha quelle ecchimosi, ma nessuno gli ha dato un pugno”.

Però si è vista una manata, uno schiaffo: “Lo schiaffo gli ha fatto volare le cartellette. Gli ho dato tre pedate sulla gamba, posso negarlo?”. Ma è un comportamento da medico?: “Ma assolutamente no”. Cosa ti è preso?: “E non lo so. Se uno non vuole uscire dall’ambulatorio, se uno non ti vuol far parlare…”. Dovevi chiamare la polizia: “L’ho chiamata. L’ho chiamata. Non rispondeva, non veniva. L’ha chiamata il paziente che era in attesa. Poi uno si esaspera. Più che essere rammaricato e chiedere scusa…mi sembra ci sia una sproporzione fra il fatto e quello che chiede Emiliano…ma non mettiamo i medici in queste condizioni, dico io. Il problema va visto anche da altra angolatura. Io sono senza mascherina, io ho la mascherina che mi sono pagato da solo. Parlate di questo con il signor Emiliano...”.

“Quel signore – racconta ancora il medico parlando del paziente colpito - ha bisogno di una perizia psichiatrica perché uno che ti ripete per quarantacinque minuti che l’ha rovinato il suo medico precedente…”. Ti vergogni di quello che hai fatto?: “Molto, molto. Chi verrà adesso da me dopo quello che è successo? Ma a voi non è mai successo di perdere le staffe? Io non ho mai avuto reazioni di questo tipo.Né con giovani, né con bambini. Io ho 58 anni, non posso andare in pensione adesso. E quando spaccano la testa ai medici? Voi fate due trafiletti, è la prima volta che mi succede”.

Ma lei ha delle prove di quello che è successo dentro?: “No, assolutamente. In due ore lui non se ne andava da lì dentro. Io sono stressato, in prospettiva la vedo nera. Col signor Foca mi sono già scusato Mentre lo accompagnavano con la macchina, gli ho fatto tu tu al finestrino e gli ho detto ciao, Foca. E’ un gesto inqualificabile. E’ una reazione che uno non dovrebbe avere, indipendentemente da quanto successo prima. Ormai è successo a mio discapito. Ma una persona non si giudica in trenta secondi su 58 anni di vita. Quei trenta secondi saranno purtroppo una macchia indelebile nella mia vita. Io in quell’ambulatorio ho fatto anche del bene alle persone….”

