22 lug 2021 11:17

“VOLEVA COMPRARSI UN COSTUME, MI HA PROSCIUGATO IL CONTO”- UN CLIENTE-ALLOCCONE PRESTA LA TESSERA BANCOMAT A UNA BALLERINA DI LAP DANCE ROMENA E LEI GLI AZZERA IL CONTO - MAZZIATO E SPENNATO, IL 35ENNE HA SPORTO QUERELA PER INDEBITO UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO - NON SOLO: HA POI DOVUTO AMMETTERE DI AVER FATTO UN PRESTITO ALLA BALLERINA PER IL SUO VIAGGIO A BUCAREST E SUCCESSIVAMENTE LEI…