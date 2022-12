11 dic 2022 15:50

“VOLEVA FARE UNA STRAGE. AVEVA UN CARICATORE DA 16 COLPI E UN ALTRO IN TASCA. VOLEVA COLPIRE TUTTI" – I SUPERSTITI RACCONTANO L'AGGRESSIONE A COLPI DI ARMA DA FUOCO DA PARTE DI CLAUDIO CAMPITI NELLA RIUNIONE DI CONDOMINIO A FIDENE CHE HA CAUSATO LA MORTE DI TRE PERSONE - "IL KILLER ERA STATO DENUNCIATO PIÙ VOLTE ALLA PROCURA E AI CARABINIERI PER MINACCE. NON HANNO MAI RITENUTO DI DOVER INTERVENIRE E QUESTO È IL RISULTATO" – VIDEO