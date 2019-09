“VOLEVA INSEGNARMI A DARE PIACERE A UN UOMO” – LA GIORNALISTA PETRONELLA WYATT RICORDA LA SERA IN CUI GHISLAINE MAXWELL VOLEVA INSEGNARLE A FARE UN POMP*NO DA URLO: “MI DISSE: "STO CERCANDO DI INSEGNARTI COME SODDISFARE IL TUO RAGAZZO. NON VUOI SAPERE COME?" MI AFFERRO' UN POLSO, MA IO MI MISI LE MANI IN TASCA. DUE GIOVANI LA SEGUIRONO E LEI ESEGUÌ IL SUO SHOW…”

DAGONEWS

petronella wyatt 4

La giornalista Petronella Wyatt ricorda la notte in cui incontrò Ghislaine Maxwell che voleva insegnarle come dare piacere agli uomini. «Mi guardò come se fossi un idiota. Tra i tavoli pieni di secchi di champagne in uno dei ristoranti più eleganti di Manhattan, mi strinse il polso: “Sto cercando di insegnarti come soddisfare il tuo ragazzo. Non vuoi sapere come?».

Ero innervosito. “Non ho un ragazzo” ho detto scusandomi. Ha poi menzionato qualcosa sui cavatappi e l'entourage delle donne più giovani intorno a lei e ha ridacchiato. La donna sembrava vagamente familiare. I suoi capelli erano neri ed eleganti, il viso arrossato. All'improvviso, la riconobbi. Era da molto tempo che non vedevo Ghislaine Maxwell - ora al centro delle accuse (che lei nega) di aver agito come la donna che procurava le ragazze al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Ma quando mi prese la mano, sentii che la sua personalità era del tipo che non sopportava i rifiuti.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Il nostro primo incontro è stato in un ristorante italiano ed era, ovviamente, seduta al miglior tavolo. Ero in un'alcova. Qualcuno al suo tavolo mi ha riconosciuto e mi ha fatto cenno di avvicinarmi. Siamo stati presentati. Ghislaine era alta e magra, con spalle larghe e capelli neri e lucenti da sembrare ali di corvo. La sua carnagione era pallida e la sua bocca ben modellata ma sottile. Non era bella, ma aveva il dono di farti credere che lo fosse.

petronella wyatt 3

Aveva anche un'intensa sessualità, un fascino quasi androgino. "Questa è Petronella Wyatt", le fu detto. Lei rise allegramente e disse in tono lusinghiero: "Ho sentito parlare di te." Aveva la capacità sia di compiacere che di ipnotizzare.

L'ho incontrata abbastanza spesso negli anni. Parlava spesso di suo padre come se avesse le qualità combinate di Socrate, El Cid, Cary Grant e tutti i Dodici Apostoli. Era il momento in cui la discesa del padre stava iniziando.

Mi chiesi allora se il suo desiderio quasi patologico di compiacere gli uomini - qualcosa che spesso osservavo alle feste - derivava dalla sua adorazione nei suoi confronti.

Penso che sia stata la morte di suo padre che ha cambiato la vita di Ghislaine Maxwell e forse l'ha indirizzata di corsa verso un uomo come Jeffrey Epstein. Ne ho letto nel novembre 1991. Il corpo era stato trovato alle Isole Canarie, galleggiava vicino allo yacht che aveva chiamato come la sua figlia preferita, Lady Ghislaine.

foto di epstein con ghislaine maxwell

A quel punto, tutti sapevano che aveva rubato centinaia di milioni di sterline dal fondo pensione del gruppo Mirror. Molti di noi presumevano che la sua morte fosse stata un incidente, c’era chi pensava si fosse suicidato. Lei, invece, credeva fosse stato ammazzato. Quando tocchi il fondo si inventano così tanti palliativi alla verità. Non credo che Ghislaine potesse accettare che la persona che adorava fosse un ladro comune che era morto di una morte triste, non affascinante, e che la sua reputazione fosse in caduta libera.

petronella wyatt 2

Poi si è innamorata di un finanziere di nome Jeffrey Epstein, che, si diceva, le ricordava suo padre. La gente diceva che l'aveva "salvata" e che "la faceva sentire al sicuro". Ha anche finanziato il suo stile di vita di lusso fatto di jet privati, immobili costosi e abiti firmati. Ho anche sentito che non aveva perso la sua attitudine a comportarsi come una geisha per lusingare gli uomini.

Epstein aveva, anche a quei tempi, una reputazione spiacevole. L'ho incontrato solo una volta nel bar di un hotel di New York, dove stava incontrando un mio conoscente. Ho salutato e mi sono allontanata, non volendo interromperli. Sembrava infastidito; si diceva che fosse spesso arrabbiato e avesse un disprezzo di base per le donne.

il ritratto di ghislaine maxwell nuda nella casa di palm beach di jeffrey epstein

Poi, alcuni anni dopo, ci fu quel bizzarro incontro con Ghislaine a una festa di Manhattan. Era sola e non era più legata a Epstein, che stava per essere accusato di aver commesso un reato sessuale.

I suoi capelli corti, i suoi denti erano bianchi e sospettai avesse fatto qualcosa alle labbra.

Aveva perso il suo fascino e sembrava, come suo padre, tanti anni fa, recitare un ruolo. Soprattutto, sembrava giocare a essere felice. Dominava ancora la scena con le giovani ospiti che l’avevano accerchiata. A un certo punto mi disse: “Dammi il braccio. Ti mostrerò come dare a un uomo il miglior sesso orale del mondo».

petronella wyatt 1

Ho messo entrambe le mani nelle tasche della giacca e ho scosso la testa. Fortunatamente, altre due giovani donne ridacchianti seguirono il suo esempio. Mentre mi allontanavo, Ghislaine Maxwell riuscì finalmente a eseguire il suo trucco da festa, una lezione nell'arte di dare piacere agli uomini. Non l'ho più vista».

Ghislaine Maxwell ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton 1 il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000 ghislaine maxwell e jeffrey epstein jeffrey epstein e ghislaine maxwell ghislaine maxwell 3 andrea e ghislaine maxwell al party ghislaine maxwell 1 ghislaine maxwell e jean pigozzi all art basel 2014 ghislaine maxwell ghislaine maxwell GHISLAINE MAXWELL ghislaine maxwell ghislaine maxwell e elon musk ritratto in bianco e nero di ghislaine maxwell a casa epstein ghislaine maxwell 1 ghislaine maxwell 2 ghislaine maxwell ghislaine maxwell beccata dal new york post petronella wyatt 5