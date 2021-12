“VOLEVO FARE UNA PROVOCAZIONE” – LA SUPERCAZZOLA DI GUIDO RUSSO, IL DENTISTA CHE HA CERCATO DI VACCINARSI A BIELLA CON UN BRACCIO DI SILICONE E CHE ORA RIVELA DI ESSERSI FATTO INOCULARE IL GIORNO DOPO LA BUFERA: “HO DOVUTO PIEGARMI AL SISTEMA. PER ME È PIÙ SICURO UN MEDICO CHE SI FA UN TAMPONE RISPETTO A UNO CHE SI VACCINA. IL MIO GESTO? ERA UNA PROTESTA CONTRO L’OBBLIGO PER ALCUNE CATEGORIE…” (RACCONTANE UN’ALTRA…) - VIDEO

Da www.corriere.it

«Se poi mi sono vaccinato? Certo, il giorno dopo il braccio finto. Ho dovuto piegarmi al sistema che obbliga i sanitari a vaccinarsi”. Lo ha detto Guido Russo, il dentista che ha cercato di vaccinarsi a Biella con un braccio in silicone, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, insieme al proprio avvocato. “Il braccio poi me l’hanno sequestrato”, ha aggiunto.

