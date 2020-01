Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

«Volevo soltanto dire che...». Cappottino scuro, tratti asiatici, capelli neri e frangetta corta, minuta ma a quando pare piuttosto energica, l'invadente fedele che a San Pietro ha strattonato Papa Francesco in mondovisione gli grida qualche frase in un inglese poco comprensibile. «I just wanted to say ...» sono le uniche parole che si possono intuire nel video che ieri in poco tempo ha fatto il giro del web e delle tv, il resto si perde nella confusione del momento e nei rumori di sottofondo.

Ma a fare perdere la pazienza addirittura al Santo Padre non pare sia stata la sostanza del discorso, quanto il gesto sgarbato e poco rispettoso. Il pontefice, dopo aver celebrato il Te Deum la sera dell'ultimo dell'anno, come da programma si è recato a visitare il tradizionale Presepe allestito nella piazza, davanti al quale si è inginocchiato in raccoglimento. Dopo di che, anziché risalire in auto, ha proseguito la passeggiata verso l' Arco delle Campane, fermandosi a salutare la folla dei pellegrini stipata dietro le transenne.

Sorridente, ha stretto mani e carezzato bambini. Mentre Sua Santità stava per ritrarsi, forse temendo di non riuscire a parlargli, dopo ore di attesa al freddo, la risoluta devota gli ha afferrato la mano destra con un certo vigore, rischiando di fargli perdere l' equilibrio. Di qui la reazione infastidita di Papa Bergoglio.

Una delle guardie del corpo, subito dietro di lui, è intervenuta a frenare la sua irruenza - così come il vicino della strattonatrice, che deve averla gentilmente rimproverata - ma poiché il Santo Padre, tornato a piedi a Santa Marta, non ha fatto parola dell' accaduto, né l'Ispettorato vaticano né la Gendarmeria si sono allertati.

Di solito, per motivi di sicurezza, tutti coloro che si accostano troppo al Pontefice vanno identificati e, se necessario, interrogati. Una rigida procedura che in questo caso non è scattata perché non si è ritenuto che la signora - che poi si è allontanata con altri fedeli - rappresentasse una seria minaccia. Perciò tutto pareva finito lì. Quando però ieri mattina la tv vaticana ha messo nel circuito il video integrale, a disposizione della stampa, lo spezzone dello «schiaffo papale», non è passato inosservato ed è stato visto, rivisto, commentato e parodiato urbi et orbi. Come si sa, il Papa ha chiesto scusa «per il cattivo esempio». E chissà se la manesca fedele si sia infine pentita, almeno in cuor suo.

