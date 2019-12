6 dic 2019 18:54

“VOLEVO UCCIDERE QUALCUNO” – CHOC IN TURCHIA DOVE UN UOMO, USCITO SABATO DI PRIGIONE CON UN PERMESSO, HA UCCISO A COLTELLATE UNA BALLERINA 20ENNE CHE STAVA RIENTRANDO A CASA – L’OMICIDA HA CONFESSATO: “L'HO SEGUITA PER QUATTRO CHILOMETRI. SE AVESSI TROVATO UNA PISTOLA, AVREI UCCISO MOLTE PIÙ PERSONE” - QUANDO È STATO INTERCETTATO DALLA POLIZIA HA FATTO RESISTENZA, FERENDO IN MODO NON GRAVE DUE AGENTI… VIDEO