Da https://www.davidemaggio.it/

E’ un Corrado Formigli decisamente inedito quello che si racconta sabato 28 gennaio, in seconda serata su Rai 1, a Ciao Maschio. Ospite di Nunzia De Girolamo, il conduttore di Piazzapulita si lascia andare a confessioni anche intime. DavideMaggio.it ve le mostra in anteprima, a cominciare dall’ammissione di aver fatto uso di oppio.

“Una volta sono andato a Teheran con un mio carissimo amico e una sera lui mi ha portato dentro questa casa e m’ha fatto provare l’oppio. Io ho vomitato per tutta Teheran“

afferma il giornalista, che però grazie a questo fattaccio – aggiunge – ha scoperto di avere al suo fianco un vero amico:

“Ho scoperto la vera amicizia perché il mio amico, che si era fatto l’oppio pure lui, quando siamo arrivati a casa a dormire, lui invece che andare a dormire ha passato tutta la notte con lo specchietto sopra la mia bocca per vedere se respirassi ancora“.

Una bravata che si aggiunge a quella di Londra, dove all’aeroporto – dichiara – “ho quasi rischiato l’arresto, ho fatto scattare l’antiterrorismo“. In questa occasione, però, per una giusta causa: difendere e rincuorare la figlia. A Ciao Maschio racconta:

“Lei aveva una boccettina con un suo liquido prezioso, una cosa a cui teneva molto (…) Molto brutalmente gli portano via questa boccetta e gliela buttano via. A quel punto a me si è chiusa proprio la vena, ho iniziato a urlare”.

Quando la sicurezza gli prende lo zaino per vedere cosa ci fosse all’interno, Formigli esclama: “Cosa volete che ci sia, una bomba?!”. Da qui è scattato il protocollo dell’antiterrorismo, con tanto di minaccia di arresto.

