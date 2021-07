“IL VOLUME ERA TROPPO ALTO” – UN UOMO HA ACCOLTELLATO A MORTE IL PADRE IN PROVINCIA DI MANTOVA: A SCATENARE LA RABBIA È STATA UNA LITE SULL'AUDIO DELLA TV – L’ANZIANO È MORTO PER LE FERITE RIPORTATE NONOSTANTE L’INTERVENTO DEL 118, MENTRE IL FIGLIO È STATO ARRESTATO DAI CARABINIERI…

LORENZO PRANDI E IL PADRE UCCISO PER VOLUME TV ALTO

Omicidio ieri sera a Ostiglia, comune in provincia di Mantova. Un uomo di 50 anni ha accoltellato a morte il padre di 75 anni dopo aver litigato per "il volume della tv troppo alto", spiegano i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. L'omicidio è avvenuto poco dopo le 23 in un appartamento in via Cristoforo Colombo. Inutili i soccorsi del 118: l'anziano è morto per le "ferite profonde riportate al torace e all'addome".