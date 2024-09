“VOTATE COME SE NE ANDASSE DELLA VOSTRA VITA, PERCHÉ È COSÌ” – LAMPOP STAR BILLIE EILISH E IL FRATELLO FINNEAS SCENDONO IN CAMPO PER SOSTENERE KAMALA HARRIS NELLA CORSA ALLE PRESIDENZIALI CONTRO DONALD TRUMP: “NON POSSIAMO PERMETTERE AGLI ESTREMISTI DI CONTROLLARE LA NOSTRA LIBERTÀ, LE NOSTRE VITE E IL NOSTRO FUTURO” – HARRIS INCASSA UN ALTRO ENDORSEMENT DI PESO TRA I GIOVANISSIMI DOPO QUELLO DI TAYLOR SWIFT… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.rollingstone.it

billie eilish e finneas invitano a votare kamala harris 4

In occasione del National Voter Registration Day (vacanza nazionale statunitense che vuole avere lo scopo di sensibilizzare al voto politico e alla sua importanza), Billie Eilish e Finneas hanno sciolto le riserve su chi sosterranno alle elezioni americane con un video congiunto su Instagram: Kamala Harris.

«Siamo qui per chiedervi di andare su iwillvote.com, controllare il vostro status di votante e votare in anticipo, come facciamo noi. Noi voteremo per Kamala Harris e Tim Walz, perché si stanno battendo per proteggere i nostri diritti riproduttivi, il nostro pianeta e la nostra democrazia».

[…] «Non possiamo permettere agli estremisti di controllare la nostra libertà, le nostre vite e il nostro futuro», così continuano Billie Eilish e Finneas. «L’unico modo per fermarli e fermare l’agenda del “Progetto 2025” [in riferimento al piano politico di Donald Trump, ndr] è votare e far eleggere Kamala Harris. Votate come se ne andasse della vostra vita, perché è così».

kamala harris

L’endorsement arriva dopo quello di Taylor Swift, immediatamente a ruota del (forse) unico dibattito pre-elettorale tra Harris e Trump.

billie eilish e finneas invitano a votare kamala harris 3 billie eilish e finneas invitano a votare kamala harris 2 billie eilish e finneas invitano a votare kamala harris 1

dibattito tra donald trump e kamala harris 8 dibattito tra donald trump e kamala harris 4 dibattito tra donald trump e kamala harris 5 kamala harris dibattito donald trump kamala harris taylor swift annuncia l'endorsement a kamala harris con una foto del suo gatto