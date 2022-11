“WEINSTEIN? AVEVO LIQUIDATO TUTTO COME LA STORIA DEL BOSS CHE RINCORRE LA SEGRETARIA INTORNO ALLA SCRIVANIA” – QUENTIN TARANTINO HA LA CODA DI PAGLIA E PROVA A SPIEGARE PERCHÉ NON HA MOSSO UN DITO CONTRO L’EX PRODUTTORE: “PENSAVO FOSSE PATETICO, MA NON AVEVO MAI SENTITO PARLARE DI STUPRI. ERANO STORIE DEL TIPO: “NON SEDERTI NEL RETRO DI UNA LIMOUSINE CON LUI”. ORA MI SENTO IN COLPA E…”

Davide Stanzione per www.bestmovie.it

tarantino weinstein

Nel suo recente passato il regista Quentin Tarantino aveva ammesso di essere a conoscenza, almeno in parte, di ciò che Harvey Weinstein era solito fare dietro le quinte e lontano dai set in merito a condotte sessuali decisamente inappropriate. Il regista, che in passato aveva detto di aver considerato la cosa «la classica scena anni ’50 o ’60 dove il capo insegue la segretaria intorno alla scrivania» è tornato a parlare dell’argomento, sostenendo che gran parte di ciò che accadeva gli era praticamente sfuggito.

quentin tarantino harvey weinstein

Parlando ai microfoni di Chris Wallace di HBO, in occasione della promozione del suo libro Cinema Speculation, Tarantino ha detto: «Non avevo mai sentito le storie che sono poi venute a galla. Avevo sentito le stesse storie che tutti avevano sentito. Quello che vorrei aver fatto è parlarne a Harvey e dirgli: “Harvey, non puoi fare così”. A dire la verità, ho liquidato tutto come la versione Mad Men del boss che rincorre la segretaria intorno alla scrivania. Non dico che andasse bene. Questo è quello che avevo sentito dire… in quei termini. Non avevo mai sentito parlare di stupri o niente del genere».

quentin tarantino thurman e weinstein

«La ragione per cui non gli dissi nulla è che sarebbe stata una conversazione molto difficile. Pensavo che quello che stava facendo fosse patetico e non volevo affrontare una cosa così patetica – hai aggiunto il cineasta – Non pensavo che fosse tipo: “Se non fai questo per me, non farai il film”. Non avevo mai sentito nessuna attrice dire una cosa del genere. Era solo, tipo: “Non sederti nel retro di una Limousine con lui”. Era facile isolare la cosa in un certo senso. Ad ogni modo mi sento in colpa per non aver fatto una chiacchierata da uomo a uomo insieme lui».

WEINSTEIN CON SCORSESE TARANTINO E DE NIRO

Weinstein, lo ricordiamo, sta scontando una condanna a 23 anni per stupro e molestie sessuali e in corso a suo carico c’è anche un altro processo che lo vede imputato per le violenze su altre quattro donne.

uma thurman tarantino e weinstein 2 uma thurman tarantino e weinstein thruman weinstein travolta e tarantino