Estratto dell’articolo di Enrica Roddolo per il “Corriere della Sera”

Kate a Wimbledon, William alla finale dell’Europeo, re Carlo che consiglia la nazionale di calcio. La passione sportiva allontana le paure del 2024 «horribilis» dei Windsor? «Dopo il cancro, il re è tornato agli impegni ufficiali ma deve rallentare, il che è frustrante per lui», risponde al Corriere lo storico Hugo Vickers, il più vicino alla famiglia reale. Lo incontriamo alla Royal Academy a Londra, alla vigilia del weekend più denso da mesi per i Windsor. […]

Camilla il 17 luglio compie 77 anni, mentre Carlo III leggerà in Parlamento il King’s Speech. Qual è il «cerchio magico» della regina, nuovo baricentro della Ditta reale?

«Va d’accordo con William e la principessa Anna, aiutata dal sostegno dell’altra sua famiglia: la sorella Annabel Elliot con lei a Wimbledon come all’incoronazione, i figli dal primo matrimonio. E l’ex marito, Andrew Parker Bowles, è la sua voce della verità».

William è più disteso grazie alla passione sportiva. Ma come sta?

«Non ha un carattere facile, non si fida dei media per come hanno trattato la moglie all’inizio e poi le tensioni col fratello Harry e la paura per il padre re e la moglie. È sotto enorme stress. È il destino di ogni principe di Galles perché la successione può arrivare quando meno te l’aspetti.

In più teme succeda come a lui e Harry, appena ragazzi quando persero mamma Diana. Ed è un papà molto presente, anzi, criticato per fare troppo in famiglia».

Che re sarà William?

«Più informale, ma ogni re si definisce nel passaggio sul trono. Ora l’ansia è Catherine: al Trooping the Colour era molto magra ma molto bella, certo è stato leggero come impegno: in carrozza, poi l’affaccio al balcone. Wimbledon è ben più stancante: ci sarà ed è un passo verso la serenità».

Per Anna la paura è archiviata dopo l’incidente?

«L’incidente a Gatcombe Park, causato da uno dei suoi cavalli, è stato serio. Ha 73 anni, l’hanno trovata priva di sensi, ma lei è stakanovista. La figlia Zara potrebbe esser fatta principessa dallo zio re».

Andrea, il caso Epstein e Sarah. Si risposeranno?

«Sì, ora è possibile, con Elisabetta e Filippo era inimmaginabile. Andrea è in una situazione difficile: viziato, non ha veri amici ma la sua ex moglie e le figlie lo amano […]».

Harry tornerà a casa?

«Tornerà a casa, ma da solo. Faceva un gran lavoro per la Firm, prima di Meghan. […]».

