“ZELENSKY CHIEDA SCUSA AL NOSTRO COMANDANTE SUPREMO PUTIN” - IL LEADER CECENO KADYROV DI FRONTE A CIRCA “10.000” UOMINI ARMATI RADUNATI NELLA CAPITALE GROZNYJ, HA LANCIATO UN “CONSIGLIO” AL PRESIDENTE UCRAINO - NON È DATO SAPERE QUANDO È STATO REALIZZATO IL VIDEO - ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE MILIZIE CECENE SI TROVEREBBERO ATTUALMENTE NEL DONBASS (ATTENZIONE PERCHE’ SI TRATTA DI FORZE PARAMILITARI ABITUATI ALLA GUERRA CASA PER CASA…)

Da open.online

CECENI PRONTI A COMBATTERE IN UCRAINA

Il leader della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov, di fronte a circa “10.000” uomini armati radunati nella capitale Groznyj, ha lanciato un “consiglio” al Presidente ucraino Zelensky: «Colgo l’occasione di dare un consiglio all’attuale Presidente ucraino Zelensky, che potrebbe anche diventare ex Presidente, affinché chiami il nostro Presidente, il comandante supremo Vladimir Putin, e chieda scusa». Non è dato sapere la data della realizzazione del video, che circola di fatto dopo la diffusione delle immagini dei soldati ceceni intenti a pregare in una foresta.

Secondo quanto diffuso nella serata del 24 febbraio 2022 da Chechnyatoday.com, in base a «rapporti non confermati», alcuni rappresentanti delle forze armate cecene e i propri soldati si troverebbero attualmente nell’Ucraina o più precisamente nel Donbass.

CECENI PRONTI A COMBATTERE IN UCRAINA 4 CECENI PRONTI A COMBATTERE IN UCRAINA 5 CECENI PRONTI A COMBATTERE IN UCRAINA 1 CECENI MILITARI PRONTI A COMBATTERE IN UCRAINA 4 CECENI MILITARI PRONTI A COMBATTERE IN UCRAINA 7 KADYROV ramzar kadyrov kadyrov putin CECENI PRONTI A COMBATTERE IN UCRAINA 2