“ZELENSKY È IL MAGGIOR VENDITORE DELLA STORIA” – DONALD TRUMP LANCIA UN SILURO CONTRO IL PRESIDENTE UCRAINO: “OGNI VOLTA CHE VIENE IN QUESTO PAESE VA AVIA CON 60 MILIARDI DI DOLLARI. POI QUANDO TORNA A CASA NE HA BISOGNO DI ALTRI" – POI STRIZZA L’OCCHIO ALLA COMUNITÀ AFROAMERICANA: “BIDEN È IL PEGGIOR PRESIDENTE PER VOI. STATE PAGANDO IL PREZZO DELL’INVASIONE DI MIGRANTI CHE OCCUPA I VOSTRI POSTI DI LAVORO” – “LA MIA ETÀ? MI SENTO MOLTO GIOVANE, PIÙ DI ANNI FA”

donald trump a detroit, michigan

TRUMP A DETROIT, BIDEN IL PEGGIOR PRESIDENTE PER AFROAMERICANI

(ANSA) - Joe Biden "è il peggior presidente per gli afroamericani". Lo ha detto Donald Trump a Detroit, Michigan, sottolineando che la comunità afroamericana sta pagando il prezzo dell'invasione dei migranti, che stanno prendendo i suoi posti di lavoro. Il Michigan è uno degli stati chiave nella corsa alla Casa Bianca. Joe Biden lo vinto nel 2020 con soli tre punti di vantaggio.

TRUMP, 'MI SENTO MOLTO GIOVANE, PIÙ DI ANNI FA'

ZELENSKY TRUMP

(ANSA) - "Mi sento molto giovane. Non so cosa c'è ma mi sento meglio di anni fa". Lo ha detto Donald Trump, intervenendo a un evento a Detroit di Turning Point Action. L'ex presidente Usa ha compunti il 14 giugno 78 anni. La politica di Joe Biden sulle auto elettriche "spazzerà via l'industria" delle quattro ruote americane, ha aggiunto Trump. A Detroit hanno sede General Motors e Ford e la città è conosciuta come la capitale dell'auto mondiale.

TRUMP, 'ZELENSKY VENDITORE, OGNI VOLTA LASCIA USA CON MILIARDI'

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è "il maggior venditore della storia. Ogni volta che viene in questo Paese va avia con 60 miliardi di dollari. Poi quando torna a casa ne ha bisogno di altri". Lo afferma Donald Trump, ribadendo che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca la guerra in Ucraina non ci sarebbe mai stata.

