I LEADER DEL G20 HANNO FATTO APPENA IN TEMPO A VOLARE VIA – UN TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.6 HA CAUSATO 40 MORTI E 700 FERITI IN INDONESIA – LA SCOSSA, CON EPICENTRO NELLA REGIONE DI CIANJUR, NELLA PROVINCIA DI JAVA, È STATA AVVERTITA ANCHE NELLA CAPITALE GIACARTA, DOVE MOLTE PERSONE SONO SCESE PER STRADA E I PALAZZI HANNO TREMATO PER OLTRE TRE MINUTI. FINO A 5 GIORNI FA NELLA CITTÀ INDONESIANA DI BALI C'ERANO TUTTI I LEADER DEI 20 PAESI PIÙ SVILUPPATI... - VIDEO

Da www.tgcom24.mediaset.it

terremoto a giava indonesia 8

Terremoto di magnitudo 5.6 in Indonesia. L'epicentro è stato individuato nella regione di Cianjur, nella provincia di Giava occidentale, a una profondità di 10 chilometri. Secondo un bilancio non definitivo, ci sarebbero oltre 40 morti e circa 700 feriti. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Giacarta, dove molte persone sono scese per strada e i palazzi hanno tremato per oltre tre minuti.

L'Indonesia, vasto arcipelago di oltre 270 milioni di persone, è spesso colpita da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami a causa della sua posizione sul cosiddetto 'anello di fuoco', un arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico.

terremoto a giava indonesia 5

A febbraio un terremoto di magnitudo 6.2 provocò almeno 25 morti e 460 feriti nella provincia di Sumatra occidentale. A gennaio 2021 un sisma di magnitudo 6.2 causò oltre 100 morti e quasi 6.500 feriti nella provincia di Sulawesi occidentale. Nel 2004 un potente terremoto e tsunami nell'Oceano Indiano provocò quasi 230mila morti in una decina di Paesi, la maggior parte dei quali in Indonesia.

terremoto a giava indonesia 4 terremoto a giava, in indonesia 11 terremoto a giava, in indonesia 8 terremoto a giava, in indonesia 3 terremoto a giava, in indonesia 5 terremoto a giava, in indonesia 7 terremoto a giava, in indonesia 6 terremoto a giava, in indonesia 1 terremoto a giava, in indonesia 2 terremoto a giava, in indonesia 9 terremoto a giava, in indonesia 10 terremoto a giava indonesia 1 terremoto a giava, in indonesia 4 terremoto a giava indonesia 3 terremoto a giava indonesia 2 terremoto a giava indonesia 10 terremoto a giava indonesia 6 terremoto a giava indonesia 7 terremoto a giava indonesia 9