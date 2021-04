LECCA E GODI! – CON IL CUNNILINGUS ANDATE SEMPRE TRANQUILLI: È EFFICACE QUASI AL 100% PER RAGGIUNGERE L’ORGASMO. MA SAPETE PRATICARLO BENE? NON C’È SOLO LA POSIZIONE CLASSICA, MA ANCHE DIVERSE VARIAZIONI SUL TEMA, COME IL FACE-SITTING O IL COSIDDETTO “ACCESSO COMPLETO”…

Francesca Favotto per www.vanityfair.it

un piatto prelibato

Il cunnilingus è l’atto orale migliore per raggiungere l’orgasmo. Anche se alcune donne non lo apprezzano o non lo vivono con serenità, va considerato di vivere l’atto essendo aperte all’esplorazione e alla sperimentazione.

Ci sono tanti modi di dare (e ricevere) sesso orale ed è bello sperimentarli tutti. Alcune tecniche le trovate elencate e spiegate qui sotto e nella nostra gallery. Ma un consiglio: assicuratevi di comunicare in modo chiaro e onesto cosa vi piace e cosa no. Una corretta comunicazione significa che entrambi otterrete ciò che desiderate: ovvero una sex session soddisfacente e appagante.

Orale laterale

segreti del cunnilingus

Questa è una versione “girata” della classica posizione sessuale del 69. Invece di montare il partner (o viceversa) dall’alto, concedetevi reciprocamente sesso orale poggiati su un lato. Una posizione più rilassante e distesa, forse, di quella classica, che offre una vista ravvicinata sui genitali dell’altro e richiede meno sforzo da parte del partner che di solito sta sopra. Assicuratevi solo di sollevare leggermente la parte superiore della gamba per non soffocare nessuno.

Il classicone

Non c’è niente di meglio di un classico collaudato. Questa posizione di cunnilingus consente a chi lo pratica un accesso completo alla vulva. Ha anche un ampio accesso al clitoride e alla vagina se lui/lei è interessat* a “ravvivarlo” con la penetrazione con le dita o con i sex toys.

Cunnilingus

Lei giace supina con le ginocchia piegate sul letto (potete scegliere di stendere le ginocchia in una posizione a farfalla aperta o giocare con diverse posizioni delle gambe per sensazioni diverse). Chi lo pratica si stende pron* con il viso tra le gambe. Si può posizionare anche un cuscino sotto i fianchi, se volete più supporto ai lombi e togliere un po’ di tensione al collo, dando un migliore accesso alla vagina.

Face-sitting

sesso orale

Il face-sitting (tradotto “seduta sulla faccia”) è una delle migliori posizioni per il sesso orale per chi cerca un po’ di trasgressione, ma soprattutto controllo sull’azione. Chi lo pratica giace supin*, mentre lei si inginocchia sul suo viso, rivolto con il volto verso di lui/lei e le ginocchia su entrambi i lati della testa.

Potreste appoggiare le braccia sopra la testiera o il muro (se a disposizione) per sollevare leggermente la vulva in modo da non esercitare troppa pressione sul petto del partner. Controllate se è a suo agio. In questa posizione di sesso orale, la ricevente ha molto controllo sul ritmo e sulla pressione della vulva, ed entrambe le mani di chi pratica sono libere di afferrare le natiche o di stimolare i capezzoli, per una dose extra di piacere.

Accesso completo

registrazione cunnilingus

Questa posizione di cunnilingus è un pass per l’accesso completo alla vulva. Lei giace distesa sulla schiena con il sedere proprio sul bordo del letto/bancone/divano. Chi pratica si inginocchia (o si alza, a seconda dell’altezza) sul pavimento di fronte alla vulva, mettendo un cuscino sotto le ginocchia per rendere più agevole la situazione. Se lo desiderate, potete mettere i piedi o le gambe sulle spalle di lui/lei per un po’ più di equilibrio. Questa posizione di sesso orale libera le mani di chi lo pratica per una penetrazione con le dita o per la stimolazione dei capezzoli, ma permette anche la penetrazione con la lingua.

Orale doggy style

cunnilingus

Ecco una posizione versatile per il sesso orale. Lei si mette carponi, mentre chi pratica si inginocchia dietro di lei, dandole il controllo della pressione e dell’angolo a causa della capacità di piegarsi all’indietro sul viso di chi lo pratica. Potete stare carponi o sdraiarvi con le gambe divaricate, a seconda di quale vi è più comodo.

Face-sitting inverso

Questa interpretazione del face-sitting offre una nuova svolta. È come una cowgirl inversa: chi pratica giace supin*, mentre la ricevente si inginocchia sul viso, rivolta verso i piedi, le ginocchia su entrambi i lati della testa di lui/lei. Potete mettere le mani sul petto, sui fianchi del partner o sul letto per mantenere l’equilibrio. Volendo, potete piegarvi anche in avanti, facendo un 69, o dando piacere a lui/lei con le mani o la bocca.

In piedi, contro il muro

cunnilingus

Appoggiate la schiena contro il muro o una porta. Chiedete a lui/lei di inginocchiarsi davanti a voi e se vi è comodo, mettete un piede o una gamba sulla sua spalla per dargli più accesso al clitoride. Non abbiate paura di inserire anche un sex toys con questa posizione di sesso orale.

uomini e cunnilingus teddy love orsacchiotto per cunnilingus tra gli adolescenti il cunnilingus si fa per scambio per evitare i tradimenti fate il cunnilingus Boccaglio per cunnilingus