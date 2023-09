LA LEGA DAL VOLTO UMANO: FRANCESCA VERDINI - LA FIDANZATA DI SALVINI FA IL SUO “DEBUTTO” A PONTIDA COME MILITANTE DEL CARROCCIO - CON LA T-SHIRT D’ORDINANZA, LA 31ENNE SI E’ CONCESSA AI SELFIE E HA PRESIDIATO IL PRATONE TRA I LEGAIOLI - IL “CORRIERE”: “A CIASCUNO STAND, IMPOSSIBILE RIFIUTARE GLI ASSAGGI PROPOSTI, DAL FORMAGGIO FRITTO AL ‘NOSTRO SALAME’. DOMANDA MILITANTE: ‘MA COME FARÀ AD ESSERE COSÌ MAGRA?’”

Estratto dell’articolo dal “Corriere della Sera”

FRANCESCA VERDINI A PONTIDA 2023

Francesca, la nuova leghista. Per la compagna di Matteo Salvini è stato il battesimo del fuoco. A Pontida per la prima volta, Francesca Verdini ha saputo assai colpire i militanti. Sabato, infatti, è rimasta lì, sul pratone, tutto il pomeriggio. Anche quando Matteo Salvini ha abbandonato il campo per andare a vedere il derby Inter-Milan (non certo a godersi, visto il risultato indigesto per un rossonero come lui) in compagnia del figlio Federico. Lei non solo ha mantenuto la posizione ma, di nero vestita, ha intrapreso un lungo giro, stand per stand, di tutta la manifestazione […]

FRANCESCA VERDINI A PONTIDA 2023

Sorridente, affettuosa nei confronti di tutti coloro che facevano la richiesta immancabile: il selfie. A ciascuno stand, impossibile rifiutare gli assaggi proposti, dal formaggio fritto al «nostro salame». Domanda militante: «Ma come farà ad essere così magra?». […]

MATTEO SALVINI - MARINE LE PEN - FRANCESCA VERDINI A PONTIDA 2023