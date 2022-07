14 lug 2022 09:01

IL LEGAL THRILLER DI POLANSKI – BUONE NOTIZIE PER IL REGISTA: IL PROCURATORE DI LOS ANGELES, ROGER GUNSON, HA ANNUNCIATO CHE IL SUO UFFICIO NON SI OPPONE PIÙ ALLA RIVELAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI UNA TESTIMONIANZA DI 45 ANNI FA, CHE DIMOSTREREBBE L’ACCANIMENTO GIUDIZIARIO CONTRO POLANSKI. IL REGISTA ALL’EPOCA SI DICHIARÒ COLPEVOLE E FUGGÌ IN FRANCIA: DA ALLORA NON È PIÙ TORNATO NEGLI USA…