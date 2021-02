LEGGE DELLA MANIGLIA: MEGLIO LA MADRE DELLA FIGLIA – LA TERRIBILE STORIA DI UNA 24ENNE INGLESE CHE SI È RITROVATA A DOVER PRENDERSI CURA DELLE SUE BAMBINE DA SOLA DOPO CHE IL COMPAGNO È SCAPPATO CON SUA MADRE MENTRE LEI ERA IN SALA PARTO: “MI HA MANDATO UN SMS PER DIRMI CHE VOLEVA TRONCARE LA RELAZIONE. POI HO CAPITO CHE ERA SCAPPATO A 50 KM CON MIA MADRE E…”

Salvatore Lavino per "www.viagginews.com"

jess aldridge, ryan shelton e la suocera georgina

È pazzesco quanto ha dovuto subire una ragazza tradita proprio mentre stava partorendo. Sua madre ed il suo fidanzato le hanno fatto questo.

Una assurda vicenda sentimentale finisce con una ragazza tradita. Storie come questa se ne vedono tutti i giorni, a tutte le latitudini. Soltanto che il compagno della povera Jess Aldridge è scappato via con la mamma di lei.

E proprio mentre la giovane si trovava in sala parto, per dare alla luce la sua seconda figlia. Il fedifrago si chiama Ryan Shelton e la madre della 24enne Jess, altrettanto meritevole di biasimo, è Georgina, di 44 anni. La inattesa coppia è andata ad abitare a quasi 50 km di distanza. Ed ora la ragazza tradita non solo dal suo ex ma anche dalla sua mamma, si ritrova a dovere badare a due bimbe ed a dovere pagare le bollette pur non avendo una occupazione stabile.

jess aldridge

La primogenita è frutto di una precedente relazione naufragata. Lei ha sfogato tutta la propria delusione al tabloid inglese ‘The Sun’. “Ti aspetteresti che una nonna si innamori del suo nipotino appena arrivato, non certo del padre. Mamma avrebbe dovuto aiutarmi a crescere le mie figlie, invece è fuggita con il mio fidanzato”.

Già poco dopo che Ryan si era trasferito in casa della famiglia di Jess era sorto qualcosa che non andava. Quest’ultima aveva cominciato ad annusare la situazione. Il 28 gennaio scorso la ragazza tradita si trovava in ospedale per partorire la piccola Reuben, lasciando a sua sorella 19enne Carolena l’altra bimba di 5 anni. Ma poche ore dopo Ryan, nonostante fosse neo-papà, informava Jess tramite un sms di volere troncare la loro relazione.

jess aldridge e la madre

Lui si era detto stufo delle illazioni della ormai sua ex partner, che sospettava dell’esistenza di una relazione clandestina tra lui e la madre. Sconvolto anche il 56enne Eric Aldridge, padre della ragazza tradita ed ufficialmente ancora marito di Georgina. Quest’ultima e Ryan sono stati contattati dal tabloid ‘Mirror’ per diffondere il loro punto di vista su questa scabrosa vicenda.

jess aldridge e la madre georgina jess aldridge 1 jess aldridge e il fidanzato 1 jess aldridge e il fidanzato jess aldridge e il fidanzato jess aldridge e il fidanzato 11 jess aldridge e la madre georgina 3