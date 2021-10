7 ott 2021 10:06

LA LEGGE NON E' UN'OPINIONE - ALESSANDRO MELUZZI E' STATO SOSPESO DALL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI TORINO PERCHE' NON SI E' VACCINATO - IL PROVVEDIMENTO E' STATO NOTIFICATO A TUTTI I SANITARI CHE "IN ASSENZA DI VALIDE E CERTIFICATE RAGIONI DI SALUTE, NON HANNO VOLUTO RICEVERE LA SOMMINISTRAZIONE DEL SIERO CONTRO IL VIRUS" - LE POSIZIONI DI MELUZZI ERANO NOTE DA TEMPO E...