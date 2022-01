LEI SI' CHE SI DILETTA – NUOVO FLIRT PER DILETTA LEOTTA CHE, ARCHIVIATA LA STORIA CON CAN YAMAN, È STATA AVVISTATA DA “CHI” A ST. MORITZ CON IL MODELLO GIACOMO CAVALLI - "DIVETTA" PRIMA FA CALARE IL SILENZIO SULLA SUA VITA PRIVATA E POI SCEGLIE UNA DELLE LOCALITÀ PIU' GETTONATE PER TRASTULLARSI (E FARSI VEDERE) CON LA SUA NUOVA FIAMMA...

Da "Chi"

Diletta Leotta Giacomo Cavalli

Diletta Leotta dopo la fine della relazione con Can Yaman, ha deciso di tacere sulla sua vita privata. Tranne alcune foto che la vedono in compagnia delle sue migliori amiche e della sua famiglia.

Indiscrezioni che girano dall’autunno 2021 la vogliono legata al modello Giacomo Cavalli, della storica agenzia Elite. La giornalista e volto di Dazn è stata fotografata con Cavalli e le immagini pubblicate dal settimanale «Chi» in edicola oggi 12 gennaio 2021.

giacomo cavalli

La coppia è stata sorpresa in Engadina a St. Moritz. Leotta si concede un momento di relax e un caffè nella storica pasticceria Hanselmann, in compagnia del modello. I due ridono e scherzano alla luce del sole, certamente in uno dei luoghi più conosciuti della località della nota città svizzera. A oggi le uniche immagini di loro due insieme da quando è iniziata a circolare la voce del loro legame. Il modello, con una laurea magistrale all’Università Bocconi di Milano, ha 58 mila follower su Instagram.

diletta leotta in casa 5 diletta leotta in casa 4 giacomo cavalli 4 giacomo cavalli 5 giacomo cavalli 3 giacomo cavalli 2 diletta leotta in casa 14 diletta leotta in casa 16 giacomo cavalli 1 diletta leotta in casa 10 diletta leotta in casa 13 diletta leotta in casa 1 diletta leotta diletta leotta in casa 12 diletta leotta in casa 2 diletta leotta in casa 17 diletta leotta in casa 19 diletta leotta in casa 18 diletta leotta in casa 20 diletta leotta in casa 21 diletta leotta in casa 29 diletta leotta in casa 22 diletta leotta in casa 23 diletta leotta in casa 28 diletta leotta in casa 3 diletta leotta in casa 30 diletta leotta in casa 6