LET’S TWEET AGAIN! IL DAGO-SCOOP SULLA ROTTURA TRA ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI FA IMPAZZIRE I TWITTAROLI: “DI MAIO VOLA ALL'EUR PER EVITARE LA CRISI” – “SI SONO LASCIATI TOTTI E LA BLASI, PIENI DI SOLDI, AMICI, FIGLI. PENSA SE POTETE DURARE VOI, PIENI DI CASINI E DISAGI E SENZA N'EUR” – “NOEMI È LA COPIA DI QUELLA CHE ERA ILARY PRIMA DI BISTURI E BOTOX” – “DOPO QUESTA VUOL DIRE CHE I FERRAGNEZ NON POTRANNO ANNUNCIARE LA SEPARAZIONE PER ALMENO ALTRI SEI MESI” – "VIVONO DA SEPARATI IN CASA. LUI PER EVITARLA FA IL CUCCHIAIO…"

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Totti - Ilary, Di Maio vola all'Eur per evitare la crisi #Totti #Ilary #DiMaio

Elisa@elisaxabitudine

L'Italia assiste inerme e col fiato sospeso alla drammatica escalation che si sta consumando in queste ore, e con drammatica escalation intendo ovviamente le notizie sulla crisi tra Totti e Ilary

Il Gosth@DaniGost

Twitter nel mondo:

#Ucrainarussia Wind of war. Danger escalation! God prays for us!

Twitter in Italia:

"Totti e Ilary aria di divorzio"

Luciachiara@Luciachiara

Racconterò a mio nipote che quando stava per scoppiare la terza guerra mondiale ero su Twitter a cercare aggiornamenti sulla rottura tra Totti e Ilary #RussiaUcraina #Totti

VaNe quella de #ilunatici@semprevane

Si sono lasciati Totti e la Blasi, pieni di soldi, amici, figli. Pensa se potete durare voi, pieni di casini e disagi e senza n'eur.

Pietro Diomede@PDUmorista

La nuova fiamma di Francesco Totti si chiama Noemi Bocchi. Per gli amici BocchiNoemi. #FrancescoTotti #ilaryblasi #tottieilary

luca 77@luca__1977

noemi bocchi

pensate alle sofferenze di Noemi Bocchi che ha dovuto chiudere ogni profilo social #tottieilary #Totti

Quizas@Quizas20485467

Noemi è la copia di quella che era Ilary prima di bisturi e botox #Totti

Viola@ladyviolettt

Totti e Ilary in crisi per gli italiani è come se venisse detto agli inglesi che Kate e William si sono lasciati

Fabio Vassallo@vaux_hall

Se davvero Totti e Ilary si stanno lasciando vuol dire che i Ferragnez non potranno annunciare la separazione per almeno altri sei mesi. Un altro dramma delle diplomazie.

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Chi ci rimane ora? Chiara Ferragni e Fedez, Maria e Maurizio

Sher@chiaravix

Ora il testimone come paladini dell'amore eterno passa a Giovanna e Amadeus. #Totti

Trash Italiano@trash_italiano

Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, confermo la mia scelta di voler fare affidamento solo sulle serie tv e sugli aperitivi.

Ammuzzo@AmmuzzoOff

Posso capire la guerra, ma Ilary e #Totti è davvero troppo. Datevi una calmata.

chià@demag0gica

il twitter che ignora le notizie sulla guerra mentre è intento a disperarsi sulla notizia della possibile separazione tra totti e ilary

Matteo Capponi@pirata_21

#Totti e #IlaryBlasi vivono da separati in casa. Lui per evitarla fa il cucchiaio.

Gene Gnocchi@GnocchiGene

Totti-Blasi , c’è aria di crisi. Parla Ilary:” Stava andando tutto bene, poi gli ho detto che mi piace il gioco di Spalletti “. #22febbraio #Gazzetta #Totti #Ilary #Gossip

Soppressatira@Soppressatira

Ilary starebbe lasciando Totti. Sicuramente non a parametro zero. {@WaWe970} #ilaryblasi #totti

andrea minuz@AndreaMinuz

Tassista mi spiega che è chiaramente colpa *de Ilary* e radio romana in sottofondo ribadisce, *lei s'è montata la testa co' la televisione, prima 'nera così*

¥le ?@yleniaindenial1

la pandemia, la guerra, la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio queste sono le tre catastrofi che racconteremo ai nostri nipoti

Simona De Santis per il "Corriere della Sera"

Tifosi? Ma anche no. L'annuncio di una possibile separazione tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e la moglie e compagna di una vita, Ilary Blasi, ha fatto immediatamente il giro della Rete, a partire dal tardo pomeriggio, scatenando una ridda di reazioni.

NOEMI BOCCHI

Via Twitter, via Instagram, via Facebook, ovunque, insomma, vi sia un social network: «In che senso Totti e Ilary in crisi? Basta, ogni volta che entro su questo social solo brutte notizie», scrive scherzando (ma non troppo) Chia su Twitter. E Andrea Picariello chiarisce subito la posizione capitolina-giallorossa: «La separazione tra Totti e Ilary, tra il Re e la Regina di Roma, è una cosa che non sono fisicamente pronto ad affrontare ed accettare». C'è chi la butta sul filosofico: «Se si sono davvero lasciati Totti e Ilary per me seriamente l'amore finisce qui e non crederò mai più a niente», scrive Alice sempre su Twitter.

E Gioia: «Qua se si lasciano pure Ilary Blasi e Francesco Totti io mi arrendo e vado in un convento di clausura e passo il resto della mia vita lì a coltivare lavanda e leggere libri...». C'è pure chi la vede tragica, molto tragica: «Fossero i miei genitori mi fregherebbe di meno», rilancia Roberta. Ancora: «Questo 2022 è iniziato male, malissimo se si lasciano pure Francesco e Ilary», «Uno sogna guardando Ilary e Totti insieme e loro si lasciano», sbotta Giò. Il sarcasmo, poi, si sa in queste occasioni può essere utile: «La separazione tra Ilary e Totti è uno dei colpi più gravi mai arrecati all'istituto famigliare», cinguetta Antonio P. Mentre Leti alza il tiro: «Covid, Ucraina, Regina Elisabetta, Totti e Ilary, 'na combo de disgrazie».

LA CRISI TOTTI-ILARY VISTA DA OSHO

Poi c'è l'ala possibilista degli utenti social: «Vabbè ma staranno passando un periodo di crisi poi passa», rilancia Marchini (sempre via Twitter). E i consueti negazionisti: «Non è vero niente, la dovete smettere!»(firmato Margot). Turpiloquio a parte, scrive invece su Instagram Giacomo Di Foggia, «mettiamola così, onesta e semplice: se non è una c..., io mi uccido». Hashtag più usati: #totti, #ilary #capitanomiocapitano e, sopratutto, #mainagioia. Siti e profili di gossip scatenati anch' essi.

LE TENSIONI IN UCRAINA VISTE DA OSHO

Chi ha atteso di più nell'esprimersi tramite i commenti social, nei primissimi minuti dopo l'annuncio, sono stati i «profili» più o meno ufficiali che riuniscono i tifosi della As Roma («Totti sta lasciando Ilary, ha finalmente detto sì al Real Madrid»). In ogni modo, non devono averla presa per niente bene.

