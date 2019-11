16 nov 2019 08:41

LETTERA DI MINACCE, CON DENTRO UN PROIETTILE, PER ANTONIO CONTE! - L’ALLENATORE HA RICEVUTO UNA BUSTA ANONIMA, PROBABILMENTE SPEDITA DA UN MITOMANE - PER LUI E’ STATA DECISA UNA VIGILANZA, IL LIVELLO PIÙ BASSO DI TUTELA PER UNA PERSONALITÀ PUBBLICA: LE PATTUGLIE IN STRADA DI POLIZIA E CARABINIERI PASSERANNO CON PIÙ FREQUENZA INTORNO AL PALAZZO DI MILANO IN CUI VIVE…