LETTERE DA UN SERIAL KILLER - UNA COPPIA DI STATUNITENSI HA INTRATTENUTO LUNGHE CORRISPONDENZE CON OLTRE 100 TRA GLI ASSASSINI PIU' PERICOLOSI D'AMERICA, TRA CUI "IL FIGLIO DI SAM" E CHARLES MANSON - FINGENDOSI ALL'OCCORRENZA OMOSESSUALI O ETERO, SONO RIUSCITI A FARSI RACCONTARE I LORO EFFERATI DELITTI - LA RACCOLTA CONTIENE OLTRE 30.000 LETTERE

Dagotraduzione dal New York Post

Biglietto d'auguri a Barbara

Per anni hanno portato avanti un macabro hobby: sedurre via posta i serial killer arrestati e collezionare le loro lettere. Barbara e Richie Dickstein, di Yonkers, sposati, hanno avuto l’idea di scrivere la loro prima missiva nel 1992 a David Berkowitz, il serial killer che terrorizzò New York tra il 1976 e il 1977 sparando con una calibro 44 a passanti casuali, anche noto come “il Figlio di Sam”. Volevano scoprire che cosa passasse nella mente di un assassino.

Per più di 20 anni hanno scritto ad almeno 100 degli assassini seriali e famosi più feroci del paese, tra cui John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, Charles Manson, Arthur Shawcross, Edmund Kemper, Karla Faye Tucker , Robert John Bardo e Gerard Schaefer.

Barbara e Richie

La loro tecnica era semplice: fingersi spasimanti, inviando foto accattivanti prese da Internet. «Studiando l'infanzia di questi serial killer, abbiamo capito che non hanno mai avuto amore. Penso che con noi abbiano pensato: “Ecco qualcuno disposto a mostrarmi amore”», ha detto Barbara a The Post.

La coppia si è divisa i compiti. Richie, che era eterosessuale ed è morto nel 2018, ha convinto Gacy, Dahmer e altri assassini gay che era a sua volta omosessuale. Dahmer, serial killer e cannibale, ha risposto a Richie chiedendo di vedere «ogni centimetro muscoloso nudo di te». Quando il compagno di prigionia di Dahmer, Christopher Scarver, lo uccise nel 1994 schiacciandogli il cranio con una barra di metallo, i Dickstein iniziarono a scrivere a Scarver e lui mandò loro le foto della morte di Dahmer.

Lettera di Richard Ramirez

Richie è riuscito anche a convincere Susan Smith, la mamma della Carolina del Sud condannata per l'omicidio dei suoi due figli piccoli nel 1994, che era innamorato di lei. «Susan Smith era ossessionata da mio marito e Bardo era davvero ossessionato da me», ha detto Barbara, ora in pensione da una carriera nel marketing.

Robert John Bardo, che sparò a morte all'attrice Rebecca Schaeffer nel 1989 dopo averla perseguitata per tre anni, ha inviato a Barbara una media di 15 lettere a settimana, alcune lunghe 20 pagine, finché lei non si è stancata e lo ha scaricato.

Il tesoro dei Dickstein contiene più di 30.000 lettere. Molti assassini parlano di come hanno fatto a pezzi le loro vittime, le hanno violentate e torturate, e si rallegrano del loro dolore.

La raccolta, che include audiocassette con le telefonate ai prigionieri e loro opere d'arte, costituisce la base per un nuovo podcast sul crimine, "Killer's Vault", che verrà lanciato il 28 giugno. Il podcast sarà ospitato dall'attrice di "Law and Order" Elisabeth Rohm. L'attore Eric Roberts darà voce agli assassini mentre legge le lettere.

Lettera di John Wayne Gayce

«Sono rimasto scioccato dal contenuto e dalla quantità di dettagli nelle lettere e dal legame che Barbara e Richie sono riusciti a sviluppare con questi ragazzi», ha detto il produttore Rob Cea, un ex detective della polizia di New York.

«Questi assassini mentono a tutti», ha detto Cea. «Mentono agli psicologi, ai giornalisti, ai loro stessi avvocati. Quindi è straordinario vedere come abbassano la guardia in queste lettere. Alcuni di loro hanno raccontato crimini che non avevano mai ammesso prima».

La coppia ha sviluppato forti legami platonici anche con alcuni degli assassini, ha detto Barbara. Richie e il figlio di Sam si sono avvicinati così tanto che quando Richie è morto l’assassino ha pianto.

La stessa Barbara è rimasta sconvolta quando ha scoperto che una delle sue preferite, Karla Faye Tucker, era stata giustiziata con un'iniezione letale nel 1998. Tucker, un'ex groupie degli Eagles e degli Allman Brothers, uccise due persone con un piccone durante un furto con scasso nel 1983.

Lettera di Jeffrey Dahmer

A Barbara piaceva anche il cosiddetto "Angelo della morte" Richard Angelo, l'infermiera di Long Island condannata per aver ucciso otto dei suoi pazienti e avvelenato altri 26 nel 1989. «Avevamo un'affinità», ha detto Barbara.

Ha aggiunto che Richie e Charles Manson si sono scritti per anni, ma le lettere di Manson avevano a malapena senso.

«All'inizio mi è piaciuto», ha detto Barbara. «Ma dopo circa cinque anni è diventato più un lavoro».

Lettera del Figlio di Sam Lettera di Charles Manson