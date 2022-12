A LETTO SEI UN DINOSAURO O UN AMANTE ALL'AVANGUARDIA? - TRACEY COX RIVELA GLI ATTEGGIAMENTI CHE TI FANNO SEMBRARE UN UOMO O UNA DONNA DELLE CAVERNE - DAL CLITORIDE (QUESTO SCONOSCIUTO) AI PIACERI DELLA STIMOLAZIONE ANALE MASCHILE, DAL PORNO CHE PIACE ALLE DONNE ALL'EIACULAZIONE CHE NON VUOL DIRE NECESSARIAMENTE ORGASMO, LA SEXESPERTA SPIEGA IN DETTAGLIO COME TRASFORMARSI IN UN CULTORE DEL SESSO MODERNO...

Dagotraduzione da un articolo di Tracey Cox per il Daily Mail

TRACEY COX

Non è solo la nostra età a farci perdere il contatto con il mondo in rapida evoluzione di oggi. Anche gli atteggiamenti antiquati, soprattutto nel sesso, posso rendere un incontro poco attraente. Aggrapparsi a convinzioni che non sono più vere (e forse non lo sono mai state) non ti aiuterà a conquistare qualcuno.

Ecco quali sono i pensieri vecchia scuola secondo Tracey Cox, sia per lui che per lei.

LUI

Pensiero vecchia scuola: il clitoride è la parte che posso vedere.

Prendi nota: quella che vedi è solo la punta, perché la maggior parte del clitoride si estende sotto la superficie.

Per anni, la maggior parte delle persone ha pensato che il clitoride fosse solo la punta che si annida sotto il cappuccio protettivo nella parte superiore della vulva. Ma il 90% del clitoride si trova sotto la pelle. Rafforza le dimensioni reali del suo clitoride, e di sicuro saprai stupirla!

Coppia

La punta o il glande misurano da 1 a 2,5 cm; i bulbi simmetrici sotto la superficie della pelle si estendono per più di 7,5 cm lungo entrambi i lati delle labbra interne. L'asta, che collega il glande ai bulbi, è lunga circa 12 cm. Come diagramma, il clitoride assomiglia un po' a un'aquila in volo.

Proprio come il pene, il clitoride è fatto di tessuto erettile e si riempie di sangue quando lei è eccitata. È l’unico organo del corpo umano che non ha altri scopi oltre quello di dare piacere.

clitoride

Mossa killer: Tutti gli orgasmi hanno origine da una stimolazione del clitoride, ma può avvenire in qualsiasi punto. Non usare solo la lingua o la punta delle dita, stimola anche la parte interna attraverso la parete vaginale anteriore. Scegli una posizione in cui riesci a penetrarla fino a sotto la pancia (posizione del cane, per esempio) o usa un vibratore punto G su quella zona.

Farai ancora meglio se allungherai le dita, appoggiandole sulle sue labbra esterne e premendo con decisione, usando un ritmo regolare. Questo stimola i bulbi del clitoride sotto le labbra esterne.

LEI

Coppia sesso 2

Pensiero vecchia scuola: ti insospettisce un uomo a cui piace la stimolazione anale. Non vuol dire che è gay?

Prendi nota: sei tu a suggerirlo. Sapevi che il “Punto G” maschile è trascurato?

Desiderare una ragazza che ti metta un dito su per il sedere prima dell’orgasmo non significa essere gay. È vero, gli uomini gay sono i primi a scoprire quanto possa essere piacevole il massaggio prostatico.

Ma gli eterosessuali ci hanno preso gusto: i giocattoli che stimolano la prostata alimentano uno dei mercati più in rapide crescita dei giocattoli sessuali. Non solo è una cosa nuova da provare, ma la stimolazione può migliorare la fermezza e la qualità delle sue erezioni.

Coppia sesso

L’ano è pieno di terminazioni nervose e la stimolazione piace a tutte le sessualità. È una svolta particolare per gli uomini perché è anche sede della ghiandola prostatica (nota anche come Punto G maschile).

Come per tutto quello che riguarda l’ano, prima chiedi il permesso. Ma incoraggia il tuo partner a provarlo. Come mi ha detto una volta un uomo: «Se gli uomini sapessero quanto potrebbero essere esplosivi i loro orgasmi con l'aggiunta di anale al mix, lo farebbero tutti!».

Mossa killer: proponogli di provare il "pegging". Il pegging (di solito) si riferisce a una donna etero che penetra analmente il suo partner maschio con un dildo strap-on. È estremamente popolare tra le coppie – ed è qualcosa su cui posso garantire. Vendo un kit di pegging in una delle mie gamme di giocattoli sessuali ed è costantemente il più venduto dei miei 60 prodotti. La maggior parte delle coppie ottiene un’emozione perché inverte i ruoli di genere, oltre ad essere un modo efficace per stimolare una delle sue zone erogene più sensibili.

COPPIA SESSO

Un po' troppo avventuroso? Un dito ben lubrificato inserito appena prima dell'orgasmo farà lo stesso la differenza. Gli è piaciuto? Prova un simulatore di prostata vibrante: ha ravvivato il debole interesse per il sesso di molti uomini.

LUI

Pensiero vecchia scuola: non mi verrebbe mai in mente di guardare un porno con una donna, loro lo odiano!

Prendi nota: sai che le donne si eccitano con l’erotismo tanto quanto gli uomini? Solo in un modo diverso.

Forse non lo guardiamo tanto quanto gli uomini (le donne costituiscono poco più di un quarto di tutti gli spettatori di Pornuhb), ma non vuol dire che sia una cosa solo per uomini.

COPPIA SESSO

Molte donne amano il porno e molte adorano tenerlo di sottofondo mentre fanno sesso. Aggiunge varietà ed eccitazione senza dover invitare qualcun altro nel letto, ed è eccitante.

Ricerche recenti suggeriscono che il desiderio femminile è completamente diverso da quello che pensavamo una volta. Grande errore presumere che gli uomini siano gli unici a cui piace guardare le persone sexy fare cose sexy! Le donne non sono poi così conservatrici. Ci piace il rischio, vogliamo la lussuria, siamo primordiali: molto, molto più primordiali di quanto la società creda.

Il trucco è scegliere il porno che piace alle donne. Meno primi piani dei genitali, riprese più eleganti e (oserei dire) un accenno di trama.

Se vuoi davvero stupire...

COPPIA SESSO 3

Mossa killer: prova l'audio porno. Distribuisci gli auricolari, collegali a un dispositivo che ha preselezionato il porno racconto pronto per il play. Mentre ascolta, continua a stimolarla con le mani, la lingua, il pene o un sex toy.

Ascoltare l'erotismo è completamente diverso dal guardarlo, specialmente se è l'unica che può sentire cosa sta succedendo. Le donne rispondono bene ai racconti erotici perché ci piace una storia dietro la seduzione. Lascia che si conceda in una fantasia uditiva guidata, mentre la porti all'orgasmo con alcune abili tecniche della lingua.

LEI

COPPIA SESSO 2

Pensiero vecchia scuola: Ti senti in imbarazzo quando non riesci a raggiungere l’orgasmo durante il rapporto, come se non fossi una «vera donna».

Prendi nota: è colpa di Dio se il clitoride è fuori dalla vagina, non tua.

Di tutti i miti sul sesso, questo è quello che mi fa arrabbiare di più. Nonostante decenni di educatori sessuali abbiano detto alle donne che tutti gli orgasmi richiedono la stimolazione del clitoride, nonostante le informazioni sul sesso facilmente accessibili lo supportino, molte donne credono ancora che ci sia qualcosa di sbagliato in loro se non raggiungono l'orgasmo attraverso la sola penetrazione.

COPPIA SESSO

Ancora più straordinario: ci sono donne che SONO consapevoli di questo fatto (e credetemi, è un fatto) e si rifiutano ANCORA di accettarlo. «Ma non è quello che è successo con le altre sue amiche», mi dicono. «C'è qualcosa che non va in me».

Puoi capire perché (alcuni) uomini non si divertono a venirlo a sapere: questa consapevolezza rovina la parte preferita che preferiscono del sesso, il rapporto sessuale. Molte donne vogliono che il rapporto sessuale le porti all’orgasmo perché è, dopo tutto, l'atto sessuale in cui ti senti più legato all’altro.

COPPIA LETTO SESSO

Un orgasmo sessuale orale può sembrare meraviglioso, ma non c'è contatto visivo: lui è giù da una parte, la tua faccia è dall'altra.

Ma gli ultimi dati sull'orgasmo mostrano che il 95% degli uomini ha solitamente o sempre l'orgasmo durante il sesso in coppia rispetto al 65% delle donne.

Mossa killer: rifiuta di mantenere vivo il mito. Parla di come non riesci a raggiungere l'orgasmo durante il rapporto con le tue amiche, tua sorella, tua madre. Sfida attivamente tutti i partner che insistono sul fatto che sei l'unica che non è stata in grado di raggiungere l'orgasmo in questo modo. L'ottantacinque per cento delle donne che non raggiungono l'orgasmo attraverso la sola penetrazione ne sono una testimonianza. Come faceva a sapere con certezza che le suoe ex avevano raggiunto l'orgasmo se non c'è un modo di scoprirlo?

LUI

sesso di coppia

Pensiero vecchia scuola: se non ho un pene grande, resterà delusa.

Prendi nota: avere abilità di sesso orale esemplari vince a mani basse. Ogni volta.

Indovina come raggiunge l’orgasmo più della metà delle donne (il 53%)? Non attraverso il rapporto.

Indovina quante donne si divertono a ricevere sesso orale ben eseguito, secondo uno studio del 2021? Un enorme 90,9 per cento.

Sai già che solo il 25 percento delle donne raggiunge l'orgasmo attraverso la penetrazione, quindi perché gli uomini sono ancora ossessionati dai loro peni?

sesso di coppia

E perché il fallo grande è ancora considerato il migliore quando innumerevoli sondaggi e ricerche riportano costantemente che un pene di dimensioni "medie" viene preferito?

Fatto: gli uomini potrebbero desiderare di appartenere al club dei "10 pollici", ma le fan donne sono un numero trascurabile. I peni grandi spesso fanno male: tendono a urtare la nostra cervice, il che è doloroso.

Un uomo che ha fiducia nel suo corpo, indipendentemente da quanto sia grande o largo il suo pene, è senza dubbio un amante migliore. Pensare che un pene grande sia tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare una donna è tristemente, tragicamente obsoleto.

sesso di coppia

Mossa killer: dato che il sesso orale è ciò che impressiona davvero, assicurati di conoscere le basi per farlo bene. Mantieni tutto super bagnato. Pensa alla direzione in cui accarezzare il clitoride: + abbastanza diverso se il senso è orario o antiorario. Prova ad alternare un po': alcuni giri in un senso, alcuni nell'altro. Non ti concentrare sullo stesso punto. Raggiungi nuovi punti scrivendo il suo nome sul clitoride con la lingua. Infine, fai rumore: gemiti per farle sapere che sei eccitato quanto lei.

LEI

sesso di coppia 2

Pensiero vecchia scuola: se non ha un’erezione, non è eccitato.

Prendi nota: è un uomo, non una macchina.

Il vecchio pensiero la misura assoluta di un uomo e una donna eccitati siano che lui sia "duro" e lei "bagnata" sono stati smentiti anni fa.

Per entrambi i sessi, l'eccitazione è influenzata da tanti altri fattori oltre alla semplice attrazione. Stress, sensazione di stanchezza, troppo alcol, alcuni farmaci, ansia da prestazione, livelli ormonali, problemi di relazione: la mente potrebbe essere molto disponibile, ma tutto questo può indebolire la carne.

sesso di coppia

Spesso, non avere un'erezione può essere un segno che è un po' troppo attratto da te, si sente sopraffatto e preoccupato che non sarà all'altezza delle aspettative.

È probabile che la sua erezione vada e venga anche durante una normale sessione di sesso.

Se il suo pene viene stimolato direttamente, è probabile che rimanga duro. Se ti fa sesso orale per un lungo periodo e non riceve alcuna attenzione, potrebbe sgonfiarsi. Non significa che non gli piaccia farlo, solo che ai peni piace l'attenzione costante. Il mito che gli uomini diventano duri e rimangano duri fino a quando non eiaculano è falso e dannoso.

coppia sesso

Mossa killer: non sembrare turbato se non è all'altezza della situazione. Piuttosto che rinunciare, ignora il suo pene e guida le sue mani verso il tuo seno e in altri luoghi. La distrazione funziona e più diventi eccitata, più lui si sentirà sicuro. Una sana autostima sessuale è una delle soluzioni più efficaci per l'ansia da prestazione.