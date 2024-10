LEVATEJE LA KETAMINA – AL COMIZIO DI TRUMP IN PENNSYLVANIA, ELON MUSK HA INIZIATO A SALTELLARE IN MANIERA INNATURALE, POI HA BALBETTATO IL SUO DISCORSETTO CON IL SOLITO, INQUIETANTE, SGUARDO VITREO – LUI SI DICHIARA “DARK MAGA” (VERSIONE CUPA DELLO SLOGAN DI TRUMP) MA SUL SUO SOCIAL, TWITTER, LO SOMMERGONO DI MEME, CON L’HASHTAG “DORK MAGA”, MAGA SFIGATO – LE IMMAGINI PIÙ DIVERTENTI

I saltelli sul palco, gli elogi a Trump Il web si scatena sul «nuovo Musk»

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

[…] Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, è salito sul palco e ha iniziato a saltare con le braccia al cielo mentre Donald Trump lo presentava a Butler, Pennsylvania. Mentre saltava, la maglietta con la scritta «Occupy Mars» (Occupiamo Marte) si sollevava mostrando il suo ombelico. Il pubblico esultava: «Elon! Elon!».

Era la prima apparizione in campagna elettorale per il proprietario di Tesla, SpaceX e Starlink, che ha dato il suo «appoggio totale» a Trump […]. Ad agosto l’ha intervistato sul suo social X e spesso scrive post in suo favore. Poi indicando il cappello nero che indossava con la scritta «Make America Great Again», Musk ha detto al microfono: «Come vedete non sono solo Maga, sono Dark Maga».

The ketamine party’s not over till Dork MAGA says it’s over. #DorkMAGA pic.twitter.com/uveg5RJAyK — SPOOKY FORCE GAZETTE?? (@FrancisWegner) October 6, 2024

«Dark Maga» è un «meme», un’idea che si è propagata sui social a partire dal 2022 trasmettendo il messaggio di Trump in versione più cupa e nichilista in vista del 2024, come a dire che i repubblicani ne hanno avuto abbastanza di «fare i bravi».

Dark Maga è anche una criptovaluta, il cui valore ha avuto un’impennata […]. Ma i critici di Musk e di Trump hanno ripubblicato decine di meme prendendo in giro il modo in cui salta sul palco: le immagini sono diventate virali proprio sulla piattaforma X con l’hashtag #DorkMaga (Maga sfigato).

Musk ha vissuto una trasformazione politica totale: in passato ha votato per Obama, Hillary Clinton e Joe Biden. Nel 2022 disse che Trump era troppo vecchio per ricandidarsi […]. Ma poi tutto è cambiato […]. A Butler il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha elogiato l’imprenditore per aver creato le auto Tesla e «salvato la libertà di parola» […].

Elon Musk is very much a human version of Donkey from Shrek. To put it more accurately, he's a weird jumping jackass. #DorkMAGA https://t.co/l7BI8AWvHD pic.twitter.com/C7IObLREFK — Andrew Hsieh ? (@AndrewOnSeeAIR) October 6, 2024

[…] Elon ha dichiarato che «la tempra di un leader» si vede nei momenti più difficili e che c’è «un presidente che non riesce a scendere le scale» (Biden) e «uno che si rialza col pugno alzato sotto i proiettili». Poi, con il forte accento sudafricano, ha implorato gli spettatori di votare, affermando che se non lo fanno «questa sarà l’ultima elezione: è la mia predizione».

