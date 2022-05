A LEZIONE DI COMUNISMO (PER EVITARLO) - DAL 2023, IN FLORIDA, GLI ALUNNI DOVRANNO STUDIARE LA STORIA DEI LEADER COMUNISTI COME STALIN, MAO E FIDEL CASTRO, PER CONOSCERE LA "POVERTA', LA FAME, LA MIGRAZIONE, LA VIOLENZA E LA REPRESSIONE PREPETRATA DAI LORO REGIMI" - IL GOVERNATORE RON DESANTIS, REPUBBLICANO DOC: "E' NOSTRA RESPONSABILITA' ASSICURARCI CHE LE PERSONE SAPPPIANO DELLE ATROCITA' COMMESSE DA FIDEL CASTRO O PIU' RECENTEMENTE DA MADURO..."

Dagotraduzione dal Miami Herald

Presto gli insegnanti delle scuole pubbliche in Florida dovranno dedicare almeno 45 minuti di istruzione alla "Giornata delle vittime del comunismo" per insegnare agli studenti chi sono stati i leader comunisti e in che modo il loro regime ha fatto soffrire i popoli.

Davanti a una folla di sostenitori, il governatore Ron DeSantis ha firmato l’House Bill 395, l’atto con cui ha istituito la "Giornata delle vittime del comunismo" il 7 novembre, rendendo la Florida uno dei pochi stati ad adottare la ricorrenza.

Sicuramente è il primo Stato a imporre che in quel giorno a scuola di studino i regimi comunisti. Secondo la legge che ha firmato, dall’anno scolastico 2023/2024 gli alunni dovranno imparare chi erano Joseph Stalin, Mao Zedong e Fidel Castro, così come dovranno conoscere la «povertà, la fame, la migrazione, la violenza sistematica e la repressione della parola perpetrata durante i loro regimi».

«Il conteggio dei corpi di Mao è qualcosa che tutti devono capire perché è un risultato diretto di questa ideologia comunista», ha detto DeSantis, osservando che decine di milioni di persone sono morte in Cina sotto il suo governo. «So che qui non abbiamo bisogno di una legislazione per farlo, ma penso che sia nostra responsabilità assicurarci che le persone sappiano delle atrocità commesse da persone come Fidel Castro e anche più recentemente da persone come Nicolas Maduro».

Insieme al disegno di legge sulle vittime del Comunismo, De Santis ha ancora firmato un altro decreto per intitolare alcune strade agli esuli cubani Arturo Diaz Artiles, Maximino e Coralia Capdevila e Oswaldo Paya.

«Ci sono così tante persone nella nostra comunità che hanno sofferto, i nostri stessi familiari hanno sofferto, e per noi è così gratificante onorarli», ha affermato Armando Ibarra, presidente dei Miami Young Republicans e fondatore della Florida Commission of Victims of Communism.

Il gruppo di Ibarra lavora a stretto contatto con la Victims of Communism Memorial Foundation, un'organizzazione internazionale che commemora le vittime del comunismo e promuove l'educazione sui mali dei regimi comunisti. L'organizzazione ha sviluppato il proprio progetto, uno dei materiali su cui lo State Board of Education modellerebbe le proprie lezioni, ha affermato il senatore di Miami Manny Diaz, che è stato nominato la scorsa settimana nuovo commissario statale per l'istruzione.

«Non l'abbiamo esaminato, ma le cose stabilite nel disegno di legge devono essere insegnate», ha detto Diaz.

