LEZIONI DAL BRASILE: I TURISTI CHE NON RISPETTANO LE REGOLE FINISCONO IN GALERA - DUE FRANCESI SONO STATI ARRESTATI DOPO ESSERE STATI BECCATI ALL'ALBA A FARSI FOTO IN CIMA AL CRISTO REDENTORE, A RIO DE JANEIRO - I DUE SI SONO INTROFULATI IL GIORNO PRECEDENTE ALL'INTERNO DEL MONUMENTO, HANNO ASPETTATO IL SORGERE DEL SOLE E POI SONO SALITI SUL BRACCIO DESTRO DELLA STATUA - MA MENTRE SI METTEVANO IN POSA...