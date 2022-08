LI HANNO FATTI VIOLA! - SCONTRI TRA I TIFOSI DELLA FIORENTINA E QUELLI DEL TWENTE A ENSCHEDE, PRIMA DELLA PARTITA DI RITORNO DEI PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE TRA LE DUE SQUADRE - LE DUE TIFOSERIE SI SONO INCONTRATE PER LE STRADE DEL CENTRO DELLA CITTÀ OLANDESE, DOVE SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE, PRIMA DELL'INTERVENTO DELLA POLIZIA - NESSUN ARRESTO E UN TIFOSO VIOLA È RIMASTO FERITO, MA NON È GRAVE… - VIDEO

Matteo Dovellini per www.repubblica.it

Scontro tra tifosi tra le vie di Enschede, città che questa sera (ore 19) ospiterà il ritorno dei playoff di Conference League tra Twente e Fiorentina. E proprio tra le due tifoserie, nella serata di mercoledì 24 agosto, è andato in scena uno scontro che ha coinvolto decine di tifosi. Lancio di oggetti ma anche vere e proprie botte tra le due fazioni, con l’intervento della polizia locale che soltanto dopo alcuni minuti è riuscita a riportare la calma. Le conseguenze non sono state pesanti. Nessun arresto e un tifoso viola ferito e portato in ospedale per accertamenti. Alcuni punti di sutura ma il ragazzo, da quanto appreso, sta bene.

La gara è molto sentita, perché mette in palio l’accesso ai gironi della competizione europea. Ma niente può giustificare ciò che è accaduto nella serata di mercoledì.

Lo stadio del Twente, il De Grolsch Veste, sarà tutto esaurito coi suoi 30 mila spettatori. E l’allenatore della squadra olandese, Ron Jans, più volte ha ribadito come per la Fiorentina, stasera, sarà “l’inferno di Dante”. Parole che certo non aiutano a rasserenare in visita di un match da dentro o fuori. I sostenitori viola che hanno raggiunto la squadra a Enschede, sono circa 500.

