LI MULTACCI VOSTRA! - A PADOVA, I VIGILI HANNO FERMATO UN CARRO FUNEBRE CHE STAVA TRASPORTANDO LA SALMA PER IL FUNERALE E HANNO MULTATO IL CONDUCENTE - A CAUSA DELL'IMPREVISTO, LA CERIMONIA FUNEBRE E' INIZIATA IN RITARDO - IL MOTIVO DELLA MULTA? L'AUTISTA ERA...

Sintesi dell’articolo di Cristina Salvato per “il Mattino di Padova”, pubblicata da “La Verità”

carro funebre

Vigili particolarmente zelanti hanno fermato un carro funebre a Chiesanuova (Padova) per multarlo. Il veicolo stava trasportando una salma a Vigodarzere per il funerale, che dunque è cominciato in forte ritardo.

Gli agenti in motocicletta hanno scelto un luogo per nulla defilato per contestare l'infrazione: hanno affiancato il veicolo, che procedeva molto lentamente assieme al corteo e al furgone con i fiori, invitandolo a fermarsi nel parcheggio di un grande supermercato gremito di clienti che, esterrefatti, hanno assistito all'incredibile scena di un carro funebre con un morto a bordo, attorniato dai vigili tra auto e carrelli della spesa.

MultA

Pare che il conducente fosse al telefono, mentre l'uomo sostiene di avere solo schiacciato il tasto per collegare l'apparecchio al bluetooth.

carro funebre carro funebre