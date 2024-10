LIAM PAYNE SI È UCCISO PER LA DISPERAZIONE? - L'EX CANTANTE DEGLI ONE DIRECTION, MORTO A CAUSA DI UNA CADUTA DAL TERZO PIANO DI UN HOTEL A BUENOS AIRES, ERA STATO MOLLATO DALLA SUA CASA DISCOGRAFICA, LA "UNIVERSAL MUSIC", POCHI GIORNI PRIMA DELLA TRAGEDIA - PRIMA DELLA SUA MORTE, DUE DONNE MISTERIOSE SONO STATE VISTE USCIRE DALLA CAMERA D'ALBERGO DI LIAM, SONO STATE INTERROGATE: CHE CI FACEVANO LÌ? - LE FOTO DELLA STANZA DISTRUTTA CON QUELLA CHE SEMBRA DROGA SPARSA IN GIRO...

1-LIAM PAYNE È STATO ABBANDONATO DALLA SUA CASA DISCOGRAFICA POCHI GIORNI PRIMA DELL'“EPISODIO DI DROGA” A BUENOS AIRES CHE LO HA PORTATO ALLA MORTE PER SHOCK IN ALBERGO

Traduzione dell’articolo di Molly Clayton per www.dailymail.co.uk

Liam Payne ha subito un duro colpo pochi giorni prima della sua tragica morte: è stato abbandonato dalla sua etichetta discografica Universal Music. Originariamente firmato con la Sony come parte degli One Direction, Liam ha firmato un contratto con la Capitol Records, un'etichetta di proprietà della Universal, nel luglio 2016 quando ha lanciato la sua carriera da solista a soli 22 anni.

Liam si è detto “entusiasta” quando ha firmato per la Capitol in quello che è stato ritenuto un accordo molto redditizio. L'etichetta è una filiale della Universal, ma nel recente rimpasto della società è passato sotto l'etichetta principale.

Ieri sera, gli ospiti che alloggiavano nello stesso hotel di Payne hanno condiviso ricordi agghiaccianti dei momenti che hanno preceduto la sua morte, tra cui l'aver sentito “rumori violenti” e un “urlo”.

Parlando con la BBC, il collega Doug Jones ha dichiarato: “Pensavo che stessero lavorando alla stanza. C'era un sacco di rumore, come se stessero sollevando dei pesi, come se stessero sbattendo, un sacco di rumori forti e violenti, ho pensato.

E ho visto persone dell'hotel entrare e uscire da quella stanza, quindi ho pensato che stessero facendo dei lavori nella stanza. Quindi verso le 16.00, 16.30, ho iniziato a sentire altri rumori, stavo ancora lavorando e ho sentito un urlo molto forte e violento verso le 16.45, 17.00”.

Payne, 31 anni, è caduto dal terzo piano di un hotel nella capitale argentina di Buenos Aires mercoledì sera, prima che i medici confermassero la sua morte.

Molteplici fonti hanno confermato al MailOnline che il cantante è stato licenziato dall'etichetta discografica. Una fonte ha dichiarato: “L'anticipo di Liam era enorme e non è stato recuperato. Tra tutti i ragazzi degli One Direction, Liam era sulla strada sbagliata dal punto di vista musicale”.

A quanto pare, la pubblicazione del suo secondo album è stata messa in attesa prima che la Universal lo abbandonasse. Nel frattempo, è stato anche rivelato che il PR di Liam si è dimesso all'inizio del mese, lasciandolo senza alcuna rappresentanza pubblicitaria.

Le dimissioni sono avvenute quando l'ex fidanzata di Liam, Maya Henry, ha avviato un procedimento legale contro il cantante dopo averlo accusato di averla contattata ripetutamente.

Una fonte ha dichiarato: “È come se tutta la carriera musicale di Liam, costruita da quando è diventato solista otto anni fa, si stesse sgretolando, gli è rimasto ben poco. Deve averlo assolutamente devastato”.

2-DUE DONNE MISTERIOSE HANNO LASCIATO LA STANZA DI LIAM PAYNE POCO PRIMA DELLA SUA TRAGICA MORTE

Traduzione dell’articolo di Gerard Couzens, Matthew Dooley per www.express.co.uk

Due donne misteriose erano con Liam Payne poche ore prima che l'ex star degli One Direction morisse cadendo da un balcone a Buenos Aires.

Le due donne sono state rintracciate e interrogate dalla polizia e dai pubblici ministeri e sono state parzialmente nominate in un programma televisivo nazionale. Il Daily Express ha deciso di non condividere le loro identità.

Prima che i procuratori confermassero di aver interrogato cinque persone, tra cui due donne che erano state con Liam nelle ore precedenti la sua morte per una “ricostruzione delle sue ultime ore”, ha aggiunto: “Era con due donne nella sua stanza dove c'era accesso alla droga. Non dirò i loro cognomi, ma sono molto conosciute”.

Le donne avrebbero lasciato l'hotel prima che Liam precipitasse nella morte e sono state classificate come “testimoni chiave” nei resoconti dei media locali piuttosto che come sospettate per la sua morte.

Nella loro prima dichiarazione ufficiale di oggi, i procuratori hanno detto di aver interrogato cinque testimoni, due donne e tre lavoratori dell'hotel, e hanno confermato che Liam aveva 25 ferite separate.

Nella lunga dichiarazione, hanno anche confermato di aver prelevato “diverse sostanze” dalla stanza di Liam che, secondo loro, dimostrerebbero che aveva consumato droghe prima di precipitare verso la morte da un balcone dell'hotel al terzo piano. Non è ancora chiaro chi, secondo la polizia, possa avergli fornito la droga.

Nella loro dichiarazione, la prima dopo la morte di Liam all'Hotel CasaSur, i procuratori hanno confermato che l'autopsia è stata effettuata nella tarda serata di ieri e non oggi, come si credeva inizialmente: “La Procura nazionale per le questioni penali e correzionali N°16, sotto l'incarico provvisorio di Marcelo Roma, può confermare che l'autopsia sul musicista britannico Liam James Payne, 31 anni, ha stabilito che l'ex membro della boy band One Direction è morto per lesioni multiple ed emorragie interne ed esterne in seguito alla caduta che ha subito dal balcone della stanza al terzo piano dell'hotel nel quartiere Palermo di Buenos Aires dove alloggiava”.

“L'ufficio del procuratore ha sottolineato che, come da protocollo, le circostanze del caso sono indagate come 'morte dubbia', anche se tutto fa pensare che il musicista fosse solo al momento della caduta e che stesse attraversando una sorta di episodio psicotico dovuto all'abuso di sostanze”. […]

