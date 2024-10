IL LIBANESE NASRALLAH DIVENTA UN MARTIRE PER L’IRAN – A TEHERAN L’AYATOLLAH KHAMENEI GUIDA LA PREGHIERA PER IL LEADER DI HEZBOLLAH, UCCISO UNA SETTIMANA FA IN UN RAID ISRAELIANO A BEIRUT. NASRALLAH SAREBBE STATO SEPOLTO “PROVVISORIAMENTE” IN UN LUOGO SEGRETO – NELLA CAPITALE IRANIANA MIGLIAIA DI PERSONE SI SONO RADUNATE ALLA MOSCHEA DEDICATA A KHOMEINI…

khamenei guida la preghiera per nasrallah a teheran

FONTE HEZBOLLAH,NASRALLAH SEPOLTO PER ORA IN LUOGO SEGRETO

(ANSA-AFP) - Una fonte vicina a Hezbollah ha dichiarato all'Afp che il leader ucciso, Hassan Nasrallah, è stato sepolto "provvisoriamente" in un luogo segreto.

KHAMENEI ARRIVATO ALLA MOSCHEA GRAND MOSALLA A TEHERAN

(ANSA) - La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è arrivato alla moschea Imam Khomeini Grand Mosalla, nel centro di Teheran, per la cerimonia di commemorazione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, alla quale seguirà un sermone della stessa Guida suprema , il primo in 5 anni. Lo riporta l'agenzia semi ufficiale iraniana Mehr.

IN MIGLIAIA IN MOSCHEA A TEHERAN PER COMMEMORARE NASRALLAH

(ANSA) - Migliaia di persone si sono radunate all'esterno e all'interno del moschea Imam Khomeini Grand Mosalla, nel centro di Teheran, dove si prevede che l'ayatollah Khamenei guiderà, per la prima volta in 5 anni, i sermoni durante le preghiere del venerdì. Lo scrive l'agenzia semi-ufficiale iraniana Mehr. La preghiera seguirà "una cerimonia di commemorazione" per Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, assassinato in un raid israeliano su Beirut venerdì scorso.

Secondo le immagini trasmesse dall'agenzia di stampa statale Irib, citate da Cnn, prima della funzione diversi oratori hanno recitato preghiere e poesie; alcuni hanno descritto la morte di Nasrallah come un martirio, un atto ritenuto sacro dall'Islam.

il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut foto lapresse

Tra la folla si potevano vedere diverse bandiere libanesi e palestinesi. L'ultima volta che Khamenei ha guidato le preghiere del venerdì è stato nel gennaio 2020, dopo che l'Iran ha lanciato missili contro una base dell'esercito statunitense in Iraq in risposta all'assassinio da parte degli Stati Uniti del comandante delle Guardie della Rivoluzione Qasem Soleimani .

festeggiamenti per la morte di nasrallah a Idlib in siria hassan nasrallah OPERAZIONE NEW ORDER DELL ESERCITO ISRAELIANO PER UCCIDERE HASSAN NASRALLAH festeggiamenti per la morte di nasrallah a Idlib in siria festeggiamenti per la morte di nasrallah a Idlib in siria il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut. 2 foto lapresse festeggiamenti per la morte di nasrallah a Idlib in siria UCCISIONE DI HASSAN NASRALLAH A BEIRUT il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut foto lapresse Sanaa - Yemen - ritratto di Hassan Nasrallah preghiera per nasrallah a teheran ali khamenei preghiera per nasrallah a teheran manifestazione per nasrallah