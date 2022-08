LA LIBIA BRUCIA DI NUOVO, PUTIN FESTEGGIA – È FALLITO IL TENTATIVO MILITARE DELLE FORZE DEL GOVERNO DELLA CIRENAICA VICINE AL GENERALE HAFTAR DI PRENDERE IL CONTROLLO DI TRIPOLI ED ESAUTORARE IL GOVERNO RICONOSCIUTO INTERNAZIONALMENTE DEL PREMIER ABDULHAMID DBEIBAH – SUL CAMPO SONO RIMASTI ALMENO 32 MORTI E 159 FERITI – E SUL FUOCO DELLA GUERRA CIVILE SOFFIA LA RUSSIA, CHE PUNTA A BLOCCARE L'EXPORT DI GAS E PETROLIO DALLA LIBIA VERSO L'EUROPA…

LIBIA: SCONTRI A TRIPOLI, SCAMBIO ACCUSE TRA PREMIER RIVALI

scontri a tripoli

(ANSA) - I due primi ministri rivali in Libia, Abdel Hamid Dbeibah riconosciuto dall'Onu e quello nominato dal Parlamento, Fathi Bashagha, hanno negato la responsabilità dei combattimenti tra gruppi armati avvenuti sabato scorso nella capitale Tripoli, che hanno provocato almeno 32 morti e 159 feriti e rianimato lo spettro della guerra.

In un discorso pubblicato sulla pagina Facebook del governo di unità nazionale, Dbeibah ha accusato i suoi rivali di rispondere ad "agende straniere", definendoli "criminali" e "golpisti" che hanno "fatto la guerra nella capitale con carri armati e armi pesanti". "Perseguiremo tutti coloro che sono coinvolti" nelle violenze, ha detto, promettendo di trasferire alcune sedi dei gruppi armati fuori dal centro della capitale.

scontri a tripoli 5

Da parte sua, Bashagha - ripreso da Al Wasat - ha sottolineato la sua "rinuncia costante alla violenza" e la sua "assoluta adesione all'esercizio dei diritti politici con mezzi pacifici", accusando il premier rivale di sfruttare "risorse e capacità statali" per formare e sostenere gruppi armati per rafforzare il suo governo e stabilire "un regime dittatoriale, uno Stato tirannico che prende di mira chiunque vi si opponga".

IN LIBIA 32 MORTI DOPO GLI SCONTRI. DBEIBAH RESPINGE L'ASSALTO

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

scontri a tripoli 3

La auto carbonizzate e gli edifici crivellati dai proiettili sono i segni evidenti lasciati dai combattimenti forsennati di sabato a Tripoli quando le forze del governo della Cirenaica di Fathi Bishaga, vicine al generale Khalifa Haftar, hanno tentato di prendere il controllo della capitale ed esautorare il governo, riconosciuto internazionalmente, del premier Abdulhamid Dbeibah. Il bilancio degli scontri è molto pesante: 32 morti e 159 feriti.

scontri a tripoli 4

Ieri nella capitale si respirava una relativa calma, i netturbini ripulivano le strade da vetri, detriti e bossoli di munizioni mentre il traffico tornava alla normalità e l'aeroporto riprendeva a funzionare. Oggi è prevista la riapertura delle scuole e la ripresa degli esami di maturità. Ma in molti si chiedono se la scintilla di sabato non possa portare a un conflitto più ampio tra i due fronti dopo mesi di stallo in una nazione che sarebbe dovuta andare al voto per eleggere il presidente alla fine del 2021.

scontri a tripoli 2

Per la terza volta il tentativo di Bishaga di prendere il potere è fallito e questo potrebbe avere un peso sul futuro dell'ex ministro dell'Interno, anche per l'alto costo di vite umane negli scontri.

«Dbaibah sembra più solido ora di quanto non fosse 48 ore fa» ha detto alla Reuters l'analista Jalel Harchaoui. Quali saranno le prossime mosse del generale Haftar? E quale ruolo avranno i Paesi che appoggiano il governo di Tobruk (Russia, Egitto, Francia)?

Ieri le Nazioni Unite hanno esortato «le parti libiche a impegnarsi in un vero dialogo per risolvere l'attuale impasse politica».

LIBIA - LE FORZE IN CAMPO - AGOSTO 2022

Ma, secondo fonti libiche, appare improbabile una ripresa delle trattative. È dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011 che la Libia non ha pace, dal 2014 il Paese è diviso tra la fazione occidentale e quella orientale, a questo si aggiunge la volontà recente della Russia di esacerbare la litigiosità interna per bloccare l'export di gas e petrolio verso l'Europa. Dopo il riavvio della produzione in Cirenaica ora si temono nuove chiusure.

ABDEL HAMID DBEIBAH RECEP TAYYIP ERDOGAN mario draghi in libia CONTE E DI MAIO CON HAFTAR GIUSEPPE CONTE KHALIFA HAFTAR GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - GENERALE HAFTAR HAFTAR DBEIBAH