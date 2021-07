UN LIMONCELLO "SANIFICATO" - VENTI INDAGATI IN PROVINCIA DI SALERNO: USAVANO DISINFETTANTI ANTI COVID A BASE DI ALCOL PER PRODURRE LIMONCELLI E AMARI - LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO ANCHE VINI E CHAMPAGNE ADULTERATI E ANCHE OLIO DI SEMI DI GIRASOLE ETICHETTATO COME EXTRA VERGINE D'OLIVA - SEQUESTRATE ANCHE 300 MILA FASCETTE DELLE MIGLIORI MARCHE DI BEVANDE CHE VENIVANO APPOSTE SULLE BOTTIGLIE TAROCCATE… - VIDEO

Sintesi dell'articolo di Ansa pubblicata da "la Verità"

SALERNO - LA BANDA CHE USAVA GEL ANTI COVID PER PRODURRE LIMONCELLI E AMARI

In Campania si usavano disinfettanti anti Covid a base di alcol per produrre limoncelli e amari. La Guardia di finanza ha inoltre sequestrato vini e champagne adulterati e anche olio di semi di girasole etichettato come extra vergine d'oliva. Una ventina gli indagati, quasi tutti residenti nell'agro nocerino-sarnese (Salerno) che avevano depositi di bevande adulterate tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. L'organizzazione ha pure evaso molte tasse visto che l'alcol per disinfettare non è soggetto ad accisa ma veniva impiegato per le bevande alcoliche. Sequestrate anche 300.000 fascette delle migliori marche di bevande che venivano apposte sulle bottiglie.

