Un uomo di 54 anni è stato arrestato in Veneto per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebbe filmato i bambini che si divertivano in spiaggia, si sarebbe spogliato e avrebbe iniziato a toccarsi: nel suo smartphone sono poi stati trovati filmati fatti a piccoli bagnanti a Bibione e Lignano Sabbiadoro, ma anche altri di rapporti sessuali con bambine, racconta oggi Marco Corazza sul quotidiano Il Messaggero.

A chiamare la Polizia locale sono stati alcuni genitori, che avevano sorpreso il 54enne tedesco con i pantaloni abbassati, intento a masturbarsi mentre filmava i bambini: nella sua auto gli agenti hanno trovato un computer portatile in cui potrebbero esserci altri video compromettenti. Quando la polizia, diretta da Willima Cremasco, è arrivata con più di una pattuglia, con l'aiuto di alcuni genitori ha rintracciato il tedesco vicino a piazzale Zenith.

Nello smartphone dell'uomo c'erano video in cui bambini facevano la doccia senza il costume da bagno, oltre a filmati con rapporti sessuali tra un uomo e bambine piccole. Per quanto riguarda invece il computer trovato nell'auto, per accedervi serviva una password d'accesso che il 54enne non ha però fornito: il pc è stato sequestrato e sarà esaminato, e il suo contenuto potrebbe far peggiorare la sua situazione. L'uomo, che in Germania ha diverse pendenze per pedofilia, è stato arrestato e trasferito in carcere.

