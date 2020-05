8 mag 2020 21:05

LIVIN’ LA MOVIDA LOCA - IL LUNGOMARE DI BARI È AFFOLLATO COME I NAVIGLI: MIGLIAIA DI PERSONE IN STRADA NEL GIORNO DELLA FESTA DI SAN NICOLA. OGNI EVENTO ERA STATO ANNULLATO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, MA QUESTO NON È BASTATO PER TENERE I BARESI CHIUSI IN CASA - IL SINDACO DI MILANO, BEPPE SALA HA MINACCIATO LA CHIUSURA DEI NAVIGLI. COSA FARÀ ANTONIO DECARO?