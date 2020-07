LOCKDOWN LOCKSEX – IL NUOVO PRESERVATIVO È LA MASCHERINA E LA DUREX S’AMMOSCIA - “LA PANDEMIA HA CREATO NUOVE BARRIERE INTORNO ALLE RELAZIONI SESSUALI, IL NUMERO DI OCCASIONI INTIME È DIMINUITO POICHÉ LE PERSONE SI RIFUGIANO DOVE SI TROVANO ED EVITANO L’INTERAZIONE UMANA, E QUINDI QUESTA COSA HA AVUTO UN IMPATTO SULLA DUREX, CAUSANDO UN CROLLO DELLE VENDITE DEI PRESERVATIVI”

Kate Taylor - https://it.businessinsider.com/coronavirus-lockdown-vendite-preservativi/

preservativi

La pandemia di coronavirus sta distruggendo le opportunità di fare sesso, causando un crollo delle vendite dei preservativi.

Laxman Narasimhan, CEO della casa madre di Durex Reckitt Benckiser, ha dichiarato alla CNBC giovedì che il marchio del preservativo ha visto un calo delle vendite durante la pandemia di coronavirus.

“Il numero di occasioni intime è diminuito in alcuni Paesi perché, se ci pensate, il livello di socializzazione è basso, e quindi questa cosa ha avuto un impatto sulla Durex”, ha detto Narasimhan.

preservativi aromatizzati

La pandemia ha creato nuove barriere intorno alle relazioni sessuali, poiché le persone si rifugiano dove si trovano ed evitano l’interazione umana.

Molti si sono posti domande simili a quelle poste da BuzzFeed News ad aprile: “Le persone single non faranno mai più sesso?” Diffidando dell’interazione umana, alcune persone si rivolgono a robot sessuali basati sull’intelligenza artificiale, facendo aumentare le loro vendite del 50% durante la pandemia.

Narasimhan ha detto a The Guardian in aprile che anche le persone che erano già in una relazione prima della pandemia stanno facendo meno sesso, incolpando l’ansia legata al coronavirus per periodi di astinenza tra le coppie del Regno Unito.

durex

Fortunatamente per Reckitt Benckiser, l’attività dell’azienda va oltre la salute sessuale. La società possiede anche marchi di prodotti per la pulizia tra cui Lysol e Dettol – entrambi, ha detto Narasimhan, hanno visto crescere le vendite durante la pandemia.

“Se osservi la quantità di disinfettante che stiamo preparando, stiamo producendo una quantità di disinfettante 20 volte maggiore rispetto a quella dell’anno scorso”, ha detto Narasimhan a CNBC. “Ti dà chiaramente l’idea della domanda che c’è”.

durex condom xxl

fake condoms durex 1