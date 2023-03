23 mar 2023 14:30

LOCUSTE, GRILLI E LARVE: IL CIBO CHE VERRA' - IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA PER L'ETICHETTATURA DI QUATTRO DIVERSE FARINE DERIVANTI DA INSETTI: "IN MODO CHE CHI VORRÀ SCEGLIERE GRILLI E LOCUSTE POSSA INDIRIZZARSI LÌ E CHI NON VORRÀ FARLO, COME IMMAGINO LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI, POTRÀ TENERSI LONTANO. CI SI PUÒ NUTRIRE DI QUELLO CHE PIÙ SI RITIENE IDONEO"