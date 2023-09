18 set 2023 11:51

LOLLO MA NON MOLLO! LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO UNA CONDANNA A 7 ANNI E MEZZO DI CARCERE PER ANDREA PIAZZOLLA, L'EX ASSISTENTE E FACTOTUM DI GINA LOLLOBRIGIDA. GLI VIENE CONTESTATO IL REATO DI CIRCONVENZIONE DI INCAPACE - NEL CORSO DELLA REQUISITORIA IL PM HA MESSO IN LUCE LO "STATO DI FRAGILITÀ" IN CUI SI TROVAVA LOLLOBRIGIDA. L'ATTRICE ERA "SUGGESTIONABILE, TENUTA IN ISOLAMENTO, IN UNO STATO DI VULNERABILITÀ".