LONDON COVID – OGGI NEL REGNO UNITO RECORD DI CONTAGI: I CASI IN PIÙ DI IERI SONO 21.330. È IL NUMERO PIÙ ALTO DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA – I MORTI SONO STATI 241, IL MASSIMO DAL 5 GIUGNO, QUANDO FURONO 258…

BORIS JOHNSON CON LA MASCHERINA

(LaPresse) - Il governo britannico ha registrato altri 21.330 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto giornaliero (fatta eccezione per un giorno in cui furono sommati casi di date precedenti).

coronavirus contagi nel regno unito al 20 ottobre 2020

Lo ha riferito il Guardian, precisando che i nuovi decessi in 24 ore sono stati 241, il massimo raggiunto da quando furono 258 il 5 giugno. La testata sottolinea però che all'inizio della settimana c'è spesso un ritardo nella comunicazione dei dati del week-end. I casi totali sono quindi 762.542 e i decessi 43.967.

ragazze sbronze per l ultima notte prima del coprifuoco a liverpool folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco coronavirus – morti nel regno unito al 20 ottobre 2020 BORIS JOHNSON CON LA MASCHERINA 1 boris johnson ragazze in giro per liverpool prima del coprifuoco fila a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco media giornaliera dei casi di coronavirus nel regno unito