6 dic 2022 14:58

A LONDRA UN 25ENNE ITALIANO È FINITO IN COMA DOPO ESSERE STATO MASSACRATO DI BOTTE IN UN PUB – VENERDÌ NOTTE MARCO PANNONE, ORIGINARIO DI FONDI, IN PROVINCIA LATINA, È STATO COLPITO CON CAZZOTTI E CALCI E LASCIATO PER TERRA, SUL RETRO DEL LOCALE – RICOVERATO, È STATO OPERATO D'URGENZA E GLI È STATA ASPORTATA UNA PARTE DELLA CALOTTA CRANICA – NON SI CONOSCONO ANCORA I MOTIVI DELL’AGGRESSIONE. LA RABBIA DEI FAMILIARI: “NESSUNO CI AVEVA AVVISATI...”