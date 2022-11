LOW COST DELUXE! – VIAGGIO SUL VOLO BARCELLONA-MILANO OPERATO DA SINGAPORE AIRLINES: COSTA MENO DI RYANAIR, MA HA TUTTI I COMFORT DEGLI AEREI DI LUSSO: CIBO, SISTEMA DI INTRATTENIMENTO A BORDO. E POTETE ANCHE PORTARE IL TROLLEY IN CABINA, SENZA CHE LE HOSTESS VI ROMPANO LE PALLE – IL PREZZO? IN ECONOMY COSTA SOLO…

Leonard Berberi per www.corriere.it

airbus a350 singapore airlines business class

L’unico problema di questo volo Barcellona-Milano Malpensa è che dura così poco, circa un’ora e venti minuti, che non si riesce a vedere un intero film in prima visione come «Bullet train» , «Nope» o «Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo» che si trovano nel sistema di intrattenimento di bordo.

Ma è sufficiente al personale di cabina per far arrivare un po’ di tutto. Un panino a scelta tra prosciutto e formaggio o uovo con insalata. Bibite calde e fredde. Una volta finito si possono lavare i denti con lo spazzolino e il dentifricio che si trovano in bagno. Ed è tutto gratis. Come a costo zero è anche il trolley che si può portare in cabina.

airbus a350 singapore airlines 1

Le tre classi

Benvenuti a bordo del collegamento diretto Singapore Airlines SQ377 dalla città spagnola al capoluogo lombardo, pagato un lunedì di novembre 58,42 euro in Economy (41 euro di tariffa base, 17,42 euro di tasse aeroportuali).

airbus a350 singapore airlines

Ma volendo si può prenotare — pagando di più — un sedile in Premium economy e persino in Business con una poltrona che diventa pure un letto in un’«isola» personale. Un volo che la compagnia asiatica opera con un Airbus A350, velivolo di nuova generazione a doppio corridoio, usato per le rotte intercontinentali, con motori silenziosi e 81,3 centimetri di spazio per le gambe — in Economy — contro i 73,7-76,2 centimetri delle low cost (Ryanair, easyJet, Vueling) che operano la stessa tratta con jet più piccoli (Boeing 737 e Airbus A320).

singapore airlines airbus a350 singapore airlines business class. imbarco per singapore airlines