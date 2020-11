‘’LURIDO, SENSAZIONALISTICO E OFFENSIVO’’ - IL DAILY MAIL VOMITA SULLA NUOVA STAGIONE DI “THE CROWN”: ‘’DIANA È RAFFIGURATA COME UNA BULIMICA DELIRANTE, INFANTILE, INGENUA IN MANIERA IMBARAZZANTE, PETULANTE E UN PO' PAZZA. CARLO COME UN TIPO ASPRO, RISENTITO, CRUDELE, CATTIVO, VELENOSO, PIAGNUCOLOSO, MOSTRUOSO E ALLA FINE RIPUGNANTE” – SE WILLIAM È FURIOSO, HARRY CONTA I SOLDI INCASSATI DA NETFLIX: “LUI PURTROPPO HA PERSO OGNI SENSO DI DECENZA MORALE NELLA SUA CORSA ALLA "LIBERTÀ" E BRAMA PER LO STATUS DI CELEBRITÀ AMERICANA IN STILE KARDASHIAN” - VIDEO

Piers Morgan per mailonline

Non vedevo l'ora che arrivasse la quarta stagione di The Crown con un'attesa febbrile quasi quanto un vaccino covid.

Quindi, quando Netflix ha rilasciato l'intero thriller in 10 parti - non ci possono essere altre parole per definirlo - ieri, ho prontamente abbuffato - ho guardato tutto come un leone famelico che si abbuffa di un'antilope appena uccisa.

Dire che non sono rimasto deluso è l'eufemismo del millennio.

La nuova avvincente stagione dell’epico dramma di Peter Morgan è ora giunto alla linea temporale della storia della famiglia reale con la quale ho più familiarità perché ricordo che tutto si svolgeva in tempo reale e ne coprivo gran parte come direttore di un giornale.

È stato senza dubbio il periodo più scandaloso, tumultuoso e turbolento dell'esistenza della monarchia moderna, incentrato sul matrimonio esplosivo della principessa Diana e del principe Carlo.

E Morgan regala tutto con dettagli devastanti, grafici e dolorosi - alcuni veri, e altri, come ammette, inventati per scopi drammatici.

Non lo rovinerò ad altri spettatori ripetendo questi dettagli ora.

Ma quello che posso dire è che ritrae sia Diana che Charles in una luce incredibilmente poco lusinghiera.

È raffigurata come una bulimica delirante, bisognosa, infantile, ingenua in maniera imbarazzante, petulante e un po' pazza, e lui come un tipo aspro, risentito, crudele, cattivo, velenoso, piagnucoloso, mostruoso e alla fine ripugnante.

Nel frattempo, la regina si presenta come una donna fredda, senza cuore e disumana, incapace di mostrare alcuna empatia alla coppia mentre il loro matrimonio si disgrega.

Questo ultimo insulto è grottescamente ingiusto nei confronti di Sua Maestà perché Diana stessa mi ha detto che la Regina le era sempre stata di grande sostegno ed era "una grande ascoltatrice".

Sia Diana che Charles sono spesso e talvolta selvaggiamente caratterizzati in modo sbagliato in questo brutale abbattimento della loro relazione.

Ma d'ora in poi sarà la versione di Netflix che la gente ricorderà. Non c'è da stupirsi che si dice che i reali siano furiosi.

Si dice che il principe William, in particolare, sia infuriato per il modo in cui i suoi genitori vengono "sfruttati" e "presentati in modo falso e semplicistico per fare soldi".

Una fonte reale a lui vicina ha detto ai giornali: 'In questo caso, si tratta di rappresentare cose accadute durante tempi molto difficili, 25 o 30 anni fa, senza pensare ai sentimenti di nessuno. Non è giusto o giusto, soprattutto quando così tante delle cose raffigurate non rappresentano la verità.

Ciò che è veramente sbalorditivo è che suo fratello Harry non sembra condividerlo.

In effetti, lungi dall'essere indignato dal fatto che Netflix abbia fatto una fortuna trascinando nella spazzatura i reali, la sua risposta è stata quella di unirsi a sua moglie Meghan nel concludere il loro enorme accordo multimilionario con loro.

In questo modo, Harry accetta letteralmente i soldi ricavati dall'umiliazione della sua stessa famiglia, in particolare sua madre, la cui esperienza con la stampa tiene costantemente in piedi per richiedere maggiore deferenza per sua moglie Meghan.

E ora, mentre cresce una tempesta di controversie su questa decisione spaventosamente ipocrita, ha chiuso gli occhi, si è messo le mani sulle orecchie e si è seppellito nelle sabbie di Santa Barbara nella disperata speranza che nessuno noterà la natura sorprendentemente bifronte del suo comportamento.

Bene, lo facciamo. Come potremmo non farlo?

emma corrin e' lady diana2

Netflix ha comprensibilmente affondato il coltello in questa nuova stagione, consapevole che è la più succosa e potenzialmente redditizia dell'intera serie di Crown fino ad ora a causa della contemporaneità del materiale.

Ora, prima di essere accusato di ipocrisia, lasciatemi dire che come ex redattore di giornali scandalistici, ho adorato questa nuova stagione.

emma corrin e' lady diana

E non credo che i drammi debbano attenersi rigidamente ai fatti per raccontare una storia.

Questo non vuole essere un documentario storicamente accurato, ma una versione di eventi progettata per affascinare gli spettatori.

Ero completamente affascinato, quindi ha funzionato.

Ma la storia non lo è.

Come le stagioni precedenti, i valori di produzione sono fantastici, la recitazione superba e la narrazione del mio omonimo senza relazione Morgan assolutamente avvincenti.

the crown 4 5

Né biasimo Netflix per aver realizzato una serie drammatica molto divertente su un gruppo finanziato con fondi pubblici di persone molto privilegiate.

È del tutto loro diritto.

Ma poi non sono un membro della famiglia reale e questi non sono i miei nonni, genitori, fratelli, zie, zii e cugini che sono stati esposti a un trattamento così hollywoodiano.

Se fossi Charles, o William, o la regina o il principe Filippo, sarei disgustato da tutto ciò.

Allora perché il principe Harry non è?

Non può fingere di essere stato colto di sorpresa.

the crown 3 9 meghan, harry e william

Le prime tre stagioni di The Crown ritraggono sua nonna The Queen come un pesce freddo e noioso che intimidisce, suo nonno come un adultero dalla lingua acida, la sua zia Margaret come una pazza lussureggiante, la sua bisnonna, la regina madre, come un'arrida dittatoriale, e così via.

Sapeva quindi esattamente come Netflix avesse spazzato via la sua famiglia prima di firmare il suo accordo.

the crown 3 8

L'ipocrisia della sua corsa all'oro alle Netflix Towers è davvero sbalorditiva se si considera quanto appassionatamente ha sempre difeso la privacy della sua famiglia e inveito le

``intrusioni scandalistiche'' contro sua madre e ora sua moglie, che lui paragona apertamente a quelle di Diana.

Subito dopo che è stato rivelato che Harry usciva con Meghan, ha rilasciato una dichiarazione furiosa in cui condanna i media per il loro comportamento invadente.

the crown 3 6

"Non è giusto, dopo pochi mesi dall'inizio di una relazione con lui, che la signora Markle debba essere sottoposta a una simile tempesta", ha infuriato il suo portavoce. "Sa che i commentatori diranno che questo è "il prezzo che deve pagare" e che "fa tutto parte del gioco". È fortemente in disaccordo. Questo non è un gioco: è la sua vita e la sua. Ha chiesto che questa dichiarazione venga rilasciata nella speranza che i giornalisti che hanno possano fermarsi e riflettere prima che venga fatto qualsiasi ulteriore danno.’'

carlo, william, kate meghan e harry

Belle parole, eppure come suonano vuote ora che è saltato così entusiasticamente a letto con la stessa compagnia che è impegnata in uno sfruttamento cinicamente commerciale in corso della sua famiglia.

Ed è ironico che una fonte vicina ai palazzi reali abbia descritto questa stagione di The Crown come un ‘’troll con un budget di Hollywood'', dato che Meghan e Harry si sono recentemente lamentati dei troll sui social media per aver diffuso pettegolezzi maligni non comprovati che hanno reso le loro vite un inferno.

the crown 3 4

Forse la vera ragione dietro lo sporco accordo di Harry su Netflix è che gli offre una coperta protettiva contro qualsiasi stagione futura di The Crown concentrandosi su eventi reali recenti più imbarazzanti che lo riguardano: come aver abbandonato la sua famiglia e il suo paese per andare a vivere in una villa californiana bacchettando tutti noi sulla gentilezza e l'uguaglianza?

il principe william con carlo

Indipendentemente da ciò, la sua decisione di vendere la sua anima alla stessa compagnia che sta attualmente rovesciando i segreti più intimi della sua famiglia e farlo in un modo così lurido, sensazionalistico, offensivo e privo di fatti è un tradimento puzzolente da parte dell'autoproclamato Principe della Privacy.

harry e meghan

Se Harry avesse un po' di integrità, avrebbe rotto il suo accordo con Netflix in questo momento e si scuserebbe con la sua famiglia per aver colluso con il nemico in un modo così disgustoso.

Ma non lo farà.

la lettera di diana ai figli 2

Abbiamo visto dal modo in cui apparentemente ha assunto un fotografo per scattare foto nauseanti e autopromozionali di lui e Meghan in un cimitero militare la scorsa settimana, apparentemente per vendicarsi del rifiutato di fargli mettere una corona di fiori la domenica del ricordo, che lui è purtroppo ha perso ogni senso di decenza morale nella sua corsa alla "libertà" e brama per lo status di celebrità americana in stile Kardashian.

Invece, Harry manterrà i milioni di Netflix e così facendo, sta dando il suo tacito sigillo reale di approvazione alla compagnia che sfrutta e distrugge la sua famiglia.

Vergogna su di lui.

