LUCA PALAMARA HA PATTEGGIATO UN ANNO DI RECLUSIONE AL PROCESSO DI PERUGIA, QUELLO SULLE REGALIE RICEVUTE DALL’IMPRENDITORE FABRIZIO CENTOFANTI (CHE AVEVA GIÀ PATTEGGIATO) – L’ALTRA IMPUTATA, ADELE ATTISANI, È STATA ASSOLTA DALL’ACCUSA DI TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE…

Da www.corriere.it

LUCA PALAMARA - OLTRE IL SISTEMA

Davanti al quarto collegio del Tribunale di Perugia Luca Palamara ha patteggiato un anno di reclusione per presunti benefici erogati all'ex magistrato dall'imprenditore Fabrizio Centofanti, che, per lo stesso procedimento, aveva patteggiato in udienza preliminare.

L'altra imputata Adele Attisani è stata assolta dall'accusa di traffico di influenze illecite. I giudici hanno accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa di Palamara e accordata dalla Procura della Repubblica di Perugia. Accolta anche la richiesta della difesa e dell'accusa di assolvere Attisani.

adele attisani a Locri UNO STRALCIO DELL INTERROGATORIO A FABRIZIO CENTOFANTI fabrizio centofanti ADELE ATTISANI palamara adele attisani